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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Katana Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Katana Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن KAT

معلومات سعر KAT

ما هو KAT

الوثيقة البيضاء لـ KAT

الموقع الرسمي لـ KAT

اقتصاد توكن KAT

توقعات سعر KAT

سجل KAT

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التحليل الفني اليوم لـ Katana Network (KAT)

التحليل الفني اليوم لـ Katana Network (KAT)

توفر صفحة Katana Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KAT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Katana Network أدناه.

تغير سعر Katana Network (KAT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.004405---6.18%-6.62%-46.06%
اعرف المزيد عن سعر Katana Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Katana Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Katana Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 6
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 8حيادي 3شراء 3
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.004413
0.004412
R2
0.004412
0.004411
R1
0.004411
0.004411
PP
0.00441
0.00441
S1
0.004409
0.004409
S2
0.004408
0.004409
S3
0.004407
0.004408

إشارات السوق الخاصة بـ Katana Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.41M
$9.35 M
$8.93 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Katana Network

صافي التدفقسعر KATUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.05 M0.00
2026-08-16$0.05 M0.00
2026-08-15$0.07 M0.00
2026-08-14-$0.03 M0.00
2026-08-13-$0.10 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Katana Network

تداول أسواق Katana Network (KAT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Katana Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKAT
$0.004404
$0.004404$0.004404
-1.63%
35.98M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KAT إلى USD

المبلغ

KAT
KAT
USD
USD

1 KAT = 0.004405 USD

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