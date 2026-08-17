التحليل الفني اليوم لـ Katana Network (KAT) توفر صفحة Katana Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KAT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Katana Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Katana Network (KAT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.004405 -- -6.18% -6.62% -46.06%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Katana Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Katana Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 10 حيادي 6 شراء 10 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 8 حيادي 3 شراء 3 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 3 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.004413 0.004412 R2 0.004412 0.004411 R1 0.004411 0.004411 PP 0.00441 0.00441 S1 0.004409 0.004409 S2 0.004408 0.004409 S3 0.004407 0.004408

إشارات السوق الخاصة بـ Katana Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.41M $9.35 M $8.93 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.02 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.02 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Katana Network صافي التدفق سعر KATUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.05 M 0.00 2026-08-16 $0.05 M 0.00 2026-08-15 $0.07 M 0.00 2026-08-14 -$0.03 M 0.00 2026-08-13 -$0.10 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Katana Network (KAT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Katana Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT KAT $0.004404 $0.004404 $0.004404 -1.63% 35.98M (USDT) تداول