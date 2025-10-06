معلومات سعر KaratDAO (KARAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0005802 $ 0.0005802 $ 0.0005802 24 ساعة منخفض $ 0.0005984 $ 0.0005984 $ 0.0005984 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0005802$ 0.0005802 $ 0.0005802 24 ساعة مرتفع $ 0.0005984$ 0.0005984 $ 0.0005984 عالية طوال الوقت $ 0.05802041506845649$ 0.05802041506845649 $ 0.05802041506845649 أدنى سعر $ 0.000463150077110209$ 0.000463150077110209 $ 0.000463150077110209 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +1.01% تغير السعر (7 أيام) +1.06% تغير السعر (7 أيام) +1.06%

سعر KaratDAO (KARAT) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0005879. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KARAT بين أدنى سعر $ 0.0005802 وأعلى سعر $ 0.0005984، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKARAT على الإطلاق هو $ 0.05802041506845649، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000463150077110209.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KARAT -0.02% على مدار الساعة الماضية، +1.01% على مدار 24 ساعة، و +1.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KaratDAO (KARAT)

التصنيف No.3005 القيمة السوقية $ 150.23K$ 150.23K $ 150.23K الحجم (24 ساعة) $ 54.32K$ 54.32K $ 54.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M إمداد دورة التداول 255.54M 255.54M 255.54M الحد الأقصى للعرض 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 إجمالي العرض 1,997,249,433 1,997,249,433 1,997,249,433 معدل التداول 12.77% البلوكتشين العام ZKSYNCERA

القيمة السوقية الحالية لـ KaratDAO هي $ 150.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.32K. العرض المتداول لـ KARAT يبلغ 255.54M، مع إجمالي عرض 1997249433. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.18M.