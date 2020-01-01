توكنوميكس The face of sarcasm (KAPPA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The face of sarcasm (KAPPA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The face of sarcasm (KAPPA) شخصية أنمي معروفة بأنها تجسيد للسخرية. الموقع الرسمي: https://kappameme.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/93s39pnRwp5NUxvJ3A5zDWoXxKxqW4RCVzMuNsKZbonk اشتر KAPPA الآن!

توكنوميكس The face of sarcasm (KAPPA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The face of sarcasm (KAPPA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 669.46M $ 669.46M $ 669.46M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 145.47K $ 145.47K $ 145.47K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0063548 $ 0.0063548 $ 0.0063548 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000230193103771792 $ 0.000230193103771792 $ 0.000230193103771792 السعر الحالي: $ 0.0002173 $ 0.0002173 $ 0.0002173 معرفة المزيد عن سعر The face of sarcasm (KAPPA)

توكنوميكس The face of sarcasm (KAPPA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The face of sarcasm (KAPPA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KAPPA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KAPPA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KAPPA، استكشف السعر المباشر لتوكن KAPPA!

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