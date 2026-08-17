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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kaito، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kaito، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن KAITO

معلومات سعر KAITO

ما هو KAITO

الوثيقة البيضاء لـ KAITO

الموقع الرسمي لـ KAITO

اقتصاد توكن KAITO

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التحليل الفني اليوم لـ Kaito (KAITO)

التحليل الفني اليوم لـ Kaito (KAITO)

توفر صفحة Kaito تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KAITO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Kaito أدناه.

تغير سعر Kaito (KAITO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3408---49.69%-58.95%-25.82%
اعرف المزيد عن سعر Kaito

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Kaito

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Kaito عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 4
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 1شراء 12
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3401
0.34
R2
0.34
0.34
R1
0.3399
0.3399
PP
0.3398
0.3398
S1
0.3397
0.3398
S2
0.3396
0.3397
S3
0.3395
0.3396

إشارات السوق الخاصة بـ Kaito

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.28M
$3.76 M
$4.04 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$4.83 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$4.82 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.55M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$23.64 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$24.20 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Kaito

صافي التدفقسعر KAITOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.45 M0.34
2026-08-16-$0.95 M0.35
2026-08-15-$0.58 M0.39
2026-08-14-$1.47 M0.41
2026-08-13-$1.83 M0.45

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Kaito

تداول أسواق Kaito (KAITO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kaito المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKAITO
$0.3402
$0.3402$0.3402
-3.13%
6.49M (USDT)
/USDCKAITO
$0.3407
$0.3407$0.3407
-2.90%
158.65K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KAITO إلى USD

المبلغ

KAITO
KAITO
USD
USD

1 KAITO = 0.3408 USD

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