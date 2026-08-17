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المزيد عن KAIO

معلومات سعر KAIO

ما هو KAIO

الموقع الرسمي لـ KAIO

اقتصاد توكن KAIO

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التحليل الفني اليوم لـ KAIO (KAIO)

التحليل الفني اليوم لـ KAIO (KAIO)

توفر صفحة KAIO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KAIO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل KAIO أدناه.

تغير سعر KAIO (KAIO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01772---4.68%+9.72%-72.94%
اعرف المزيد عن سعر KAIO

تدفق رأس المال الخاص بـ KAIO

صافي التدفقسعر KAIOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.02
2026-08-16-$0.01 M0.02
2026-08-15$0.00 M0.02
2026-08-14$0.00 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن KAIO

تداول أسواق KAIO (KAIO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر KAIO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCKAIO
$0.01772
$0.01772$0.01772
+0.39%
3.27M (USDT)
/USDTKAIO
$0.01772
$0.01772$0.01772
+0.28%
3.46M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KAIO إلى USD

المبلغ

KAIO
KAIO
USD
USD

1 KAIO = 0.01772 USD

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