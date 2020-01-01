توكنوميكس KAIF Platform (KAF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KAIF Platform (KAF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KAIF Platform (KAF) KAIF is an AI-powered platform that provides a custom Digital Twin to users looking for personal growth, skill development and automation of daily activities. All personal data, knowledge and experience are stored in a Digital passport and can be used by the user in any other services. الموقع الرسمي: https://kaif-platform.com الوثيقة البيضاء: https://docs.kaif-platform.com/kaif-lp.pdf مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x14F1Ec1bA0f8a8E9A3B8178c9dCc32155E82c70b اشتر KAF الآن!

توكنوميكس KAIF Platform (KAF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KAIF Platform (KAF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 809.71M $ 809.71M $ 809.71M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 472.06K $ 472.06K $ 472.06K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.4343 $ 0.4343 $ 0.4343 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000354050882766521 $ 0.000354050882766521 $ 0.000354050882766521 السعر الحالي: $ 0.000583 $ 0.000583 $ 0.000583 معرفة المزيد عن سعر KAIF Platform (KAF)

توكنوميكس KAIF Platform (KAF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KAIF Platform (KAF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KAF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KAF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KAF، استكشف السعر المباشر لتوكن KAF!

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