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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Juventus، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Juventus، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن JUV

معلومات سعر JUV

ما هو JUV

الوثيقة البيضاء لـ JUV

الموقع الرسمي لـ JUV

اقتصاد توكن JUV

توقعات سعر JUV

سجل JUV

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التحليل الفني اليوم لـ Juventus (JUV)

التحليل الفني اليوم لـ Juventus (JUV)

توفر صفحة Juventus تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ JUV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Juventus أدناه.

تغير سعر Juventus (JUV)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3009---5.26%-8.43%-31.88%
اعرف المزيد عن سعر Juventus

تدفق رأس المال الخاص بـ Juventus

صافي التدفقسعر JUVUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.30
2026-08-16$0.00 M0.31
2026-08-15$0.01 M0.30
2026-08-14-$0.03 M0.30
2026-08-13-$0.02 M0.31

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Juventus (JUV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Juventus المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTJUV
$0.3005
$0.3005$0.3005
-2.81%
194.21K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة JUV إلى USD

المبلغ

JUV
JUV
USD
USD

1 JUV = 0.3009 USD

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