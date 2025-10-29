سجل أسعار Joysticklabs
سجل سعر Joysticklabs (JSK)
الفترة الزمنية: 2025-07-28 ~ 2025-10-28
- يومي
- أسبوعي
- شهري
سعر Joysticklabs الحالي
يتم تداول Joysticklabs حاليًا بسعر 0.00005711USD. وتبلغ قيمتها السوقية 0.00USD وحجم تداول على مدار 24 ساعة 0.00USD. استكشف المزيد من بيانات JSK على صفحة الأسعار الحالية لمنصة MEXC.
وبالاستفادة من إحصاءات الأسعار الحالية لعملة Joysticklabs، يمكن للمستخدمين تحليل ترندات السوق الحالية والتنبؤ بتحركات الأسعار على المدى القصير والطويل. ومع وجود البيانات في الوقت الحقيقي في متناول يدك، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة واكتساب رؤى حول توقعات الأسعار المستقبلية المحتملة Joysticklabs.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:28:31 (UTC+8)
موارد MEXC Joysticklabs
نبذة عن سجل سعر Joysticklabs (JSK)
تعد مراقبة سجل أسعار Joysticklabs أداة أساسية لمستثمري العملات المشفرة، مما يمكنهم من تتبع أداء استثماراتهم بسهولة. توفر هذه الميزة نظرة شاملة لتحركات أسعار Joysticklabs بمرور الوقت، بما في ذلك قيمة الافتتاح والذروة وأسعار الإغلاق، بالإضافة إلى حجم التداول. علاوة على ذلك، فإنه يوفر لمحة سريعة عن التغيرات المئوية اليومية، مع تسليط الضوء على الأيام التي تشهد تقلبات ملحوظة في الأسعار. والجدير بالذكر أن Joysticklabs وصل إلى أعلى قيمة له في -، حيث صعد إلى 0 USD المذهل. يتم الحصول على معلومات الأسعار المقدمة هنا حصريًا من سجل تداول MEXC لضمان الموثوقية والدقة. تتوفر بيانات أسعار Joysticklabs التاريخية لدينا على فترات زمنية مختلفة: يوم واحد، وأسبوع واحد، وشهر واحد، وتغطي مقاييس الفتح، والصعود، والهبوط، والإغلاق، وحجم التداول. يتم اختبار هذه البيانات بدقة للتأكد من اتساقها واكتمالها ودقتها، مما يجعلها مثالية لمحاكاة التداول والاختبار الخلفي. يمكن الوصول إلى مجموعات البيانات هذه للتنزيل مجانًا ويتم تحديثها في الوقت الفعلي، مما يوفر موردًا قيمًا للمستثمرين.
Joysticklabs تطبيقات البيانات التاريخية في التداول
تلعب البيانات التاريخية لـ Joysticklabs دورًا محوريًا في استراتيجيات التداول. وإليك كيفية استخدامه:
1. التحليل الفني: يستفيد المتداولون من البيانات التاريخية لـ Joysticklabs لتحديد اتجاهات وأنماط السوق. باستخدام أدوات مثل الرسوم البيانية والمساعدات المرئية، يمكنهم تمييز الأنماط لتوجيه قرارات الدخول والخروج في السوق. يتضمن الأسلوب الفعال تخزين البيانات التاريخية لـ Joysticklabs في GridDB وتحليلها باستخدام Python، واستخدام مكتبات مثل Matplotlib للتصور، وPandas، وNumpy، وScipy لتحليل البيانات.
2. توقع الأسعار: البيانات التاريخية هي المفتاح للتنبؤ بحركات الأسعار في Joysticklabs. من خلال دراسة اتجاهات السوق السابقة، يمكن للمتداولين اكتشاف الأنماط والتنبؤ بسلوك السوق المستقبلي. تعد البيانات التاريخية المفصلة لـ Joysticklabs من MEXC، والتي توفر رؤى دقيقة بدقيقة حول أسعار الفتح، والصعود، والهبوط، والإغلاق، أمرًا بالغ الأهمية لتطوير وتدريب النماذج التنبؤية، وبالتالي المساعدة في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
3. إدارة المخاطر: يتيح الوصول إلى البيانات التاريخية للمتداولين تقييم المخاطر المرتبطة باستثمارات Joysticklabs. فهو يساعد في فهم تقلبات Joysticklabs، مما يؤدي إلى خيارات استثمارية أكثر استنارة.
4. إدارة المحافظ: تساعد البيانات التاريخية في تتبع أداء الاستثمار مع مرور الوقت. يتيح ذلك للمتداولين تحديد الأصول التي لا تحقق أداءً جيدًا وتعديل محافظهم الاستثمارية لتحسين العائدات.
5. روبوتات التداول التدريبية: يمكن تنزيل بيانات السوق التاريخية للعملة المشفرة Joysticklabs OHLC (الفتح والصعود والهبوط والإغلاق) لتدريب روبوتات التداول Joysticklabs، بهدف تحقيق أداء متفوق في السوق.
تسمح هذه الأدوات والموارد للمتداولين بالتعمق في البيانات التاريخية لـ Joysticklabs، مما يوفر رؤى قيمة وإمكانية تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
سجل أسعار الكريبتو الشهير
لقد قمنا بإعداد قائمة بتوقعات أسعار التوكن المشابهة وفقًا لاهتماماتك. تحقق منها الآن!
إخلاء المسؤولية
يتم تقديم هذا المحتوى لك لأغراض إعلامية فقط، ولا يشكل عرضًا أو التماسًا لعرض أو توصية من MEXC لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ضمان أو منتج مالي أو أداة مشار إليها في المحتوى، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو نصيحة مالية أو نصيحة تداولية أو أي نوع آخر من النصائح. قد تعكس البيانات المقدمة أسعار الأصول المتداولة في بورصة MEXC بالإضافة إلى بورصات العملات المشفرة الأخرى ومنصات بيانات السوق. قد تفرض MEXC رسومًا على معالجة معاملات العملة المشفرة والتي قد لا تنعكس في أسعار التحويل المعروضة. MEXC ليست مسؤولة عن أي أخطاء أو تأخير في المحتوى، أو عن أي إجراءات يتم اتخاذها بالاعتماد على أي محتوى.
يُرجى قراءة وفهم "اتفاقية المستخدم" و"سياسة الخصوصية"