توكنوميكس Jset coin (JSET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Jset coin (JSET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Jset coin (JSET) It is a news platform service where anyone can write news and readers can make money by reading it. الموقع الرسمي: https://jsetcoin.com/ الوثيقة البيضاء: https://jsetcoin.com/jset-whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xa4acbc10044a343f1485dfc0a2881d9173331474 اشتر JSET الآن!

توكنوميكس Jset coin (JSET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Jset coin (JSET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.62M $ 4.62M $ 4.62M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9 $ 9 $ 9 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00409765594632611 $ 0.00409765594632611 $ 0.00409765594632611 السعر الحالي: $ 0.009236 $ 0.009236 $ 0.009236 معرفة المزيد عن سعر Jset coin (JSET)

توكنوميكس Jset coin (JSET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Jset coin (JSET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JSET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JSET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JSET، استكشف السعر المباشر لتوكن JSET!

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