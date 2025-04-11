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Chicken Jockey السعر(JOCKEY)

USD

مخطط أسعار Chicken Jockey (JOCKEY) المباشر

$0.002665
$0.002665$0.002665
+50.56%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول JOCKEY

السعر الحالي لـ Chicken Jockey (JOCKEY) اليوم هو 0.002665 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من JOCKEY إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Chicken Jockey:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 70.68K USD
- تغير سعر Chicken Jockey خلال اليوم هو +50.56%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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JOCKEY أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Chicken Jockey لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00089494+50.56%
30 يوم$ +0.001665+166.50%
60 يوم$ +0.001665+166.50%
90 يوم$ +0.001665+166.50%
تغير سعر Chicken Jockey اليوم

سجل اليوم JOCKEY تغيرًا $ +0.00089494 (+50.56%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Chicken Jockey لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.001665 (+166.50%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Chicken Jockey لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JOCKEY تغييرًا في $ +0.001665 (+166.50%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Chicken Jockey لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.001665 (+166.50%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

JOCKEY معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Chicken Jockey: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016

$ 0.003057
$ 0.003057$ 0.003057

$ 0.00848
$ 0.00848$ 0.00848

+9.53%

+50.56%

+166.50%

JOCKEY معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 70.68K
$ 70.68K$ 70.68K

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ما هو Chicken Jockey ( JOCKEY )

مستوحاة من شخصية "الدجاجة جوكي" الشهيرة من لعبة Minecraft.

متوفر Chicken Jockey على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Chicken Jockey الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر Chicken Jockey

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Chicken Jockey، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ JOCKEY؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارChicken Jockey.

سجل أسعار Chicken Jockey

يوفر تتبع مسار سعر JOCKEY معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ JOCKEY. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Chicken Jockey.

كيفية شراء Chicken Jockey ( JOCKEY )

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عملة JOCKEY إلى العملات المحلية

1 JOCKEY إلى VND
68.333265
1 JOCKEY إلى AUD
A$0.0042107
1 JOCKEY إلى GBP
0.0020254
1 JOCKEY إلى EUR
0.00231855
1 JOCKEY إلى USD
$0.002665
1 JOCKEY إلى MYR
RM0.0117793
1 JOCKEY إلى TRY
0.10129665
1 JOCKEY إلى JPY
¥0.38069525
1 JOCKEY إلى RUB
0.22585875
1 JOCKEY إلى INR
0.2290834
1 JOCKEY إلى IDR
Rp44.4166489
1 JOCKEY إلى KRW
3.80713905
1 JOCKEY إلى PHP
0.1523847
1 JOCKEY إلى EGP
￡E.0.1366079
1 JOCKEY إلى BRL
R$0.0156169
1 JOCKEY إلى CAD
C$0.0036777
1 JOCKEY إلى BDT
0.32313125
1 JOCKEY إلى NGN
4.2368703
1 JOCKEY إلى UAH
0.11009115
1 JOCKEY إلى VES
Bs0.189215
1 JOCKEY إلى PKR
Rs0.74564035
1 JOCKEY إلى KZT
1.3743938
1 JOCKEY إلى THB
฿0.08930415
1 JOCKEY إلى TWD
NT$0.08626605
1 JOCKEY إلى AED
د.إ0.00978055
1 JOCKEY إلى CHF
Fr0.00215865
1 JOCKEY إلى HKD
HK$0.02065375
1 JOCKEY إلى MAD
.د.م0.0247312
1 JOCKEY إلى MXN
$0.0540462

Chicken Jockey المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Chicken Jockey، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Chicken Jockey الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

JOCKEY
USD

1 JOCKEY = 0.002665 USD

تداول

USDTJOCKEY
$0.002665
$0.002665$0.002665
+15.31%

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