شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Jimothy The Raccoon، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Jimothy The Raccoon، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن JIMOTHY

معلومات سعر JIMOTHY

ما هو JIMOTHY

اقتصاد توكن JIMOTHY

توقعات سعر JIMOTHY

سجل JIMOTHY

دليل شراء JIMOTHY

محول عملة JIMOTHY إلى الفيات

عقود JIMOTHY الفورية

JIMOTHY عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

التحليل الفني اليوم لـ Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

توفر صفحة Jimothy The Raccoon تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ JIMOTHY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Jimothy The Raccoon أدناه.

تغير سعر Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.007681---4.71%-45.11%+92.02%
اعرف المزيد عن سعر Jimothy The Raccoon

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Jimothy The Raccoon

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Jimothy The Raccoon عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 2
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 1شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.007875
0.007873
R2
0.007873
0.007871
R1
0.007872
0.007871
PP
0.00787
0.00787
S1
0.007869
0.007868
S2
0.007867
0.007868
S3
0.007866
0.007867

إشارات السوق الخاصة بـ Jimothy The Raccoon

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.30M
$0.14 M
$0.44 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.74 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.73 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$5.27 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$5.26 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Jimothy The Raccoon

صافي التدفقسعر JIMOTHYUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Jimothy The Raccoon

تداول أسواق Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Jimothy The Raccoon المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1JIMOTHY
$0.007696
$0.007696$0.007696
+7.47%
7.35M (USDT)
/USDTJIMOTHY
$0.007686
$0.007686$0.007686
+7.66%
18.11M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة JIMOTHY إلى USD

المبلغ

JIMOTHY
JIMOTHY
USD
USD

1 JIMOTHY = 0.007681 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.