التحليل الفني اليوم لـ Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) توفر صفحة Jimothy The Raccoon تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ JIMOTHY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Jimothy The Raccoon أدناه. التسجيل

تغير سعر Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.007681 -- -4.71% -45.11% +92.02%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Jimothy The Raccoon

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Jimothy The Raccoon عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 2 شراء 6 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 1 شراء 0 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 5 حيادي 1 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.007875 0.007873 R2 0.007873 0.007871 R1 0.007872 0.007871 PP 0.00787 0.00787 S1 0.007869 0.007868 S2 0.007867 0.007868 S3 0.007866 0.007867

إشارات السوق الخاصة بـ Jimothy The Raccoon صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.30M $0.14 M $0.44 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.74 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.73 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $5.27 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $5.26 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Jimothy The Raccoon صافي التدفق سعر JIMOTHYUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Jimothy The Raccoon المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USD1 JIMOTHY $0.007696 $0.007696 $0.007696 +7.47% 7.35M (USDT) تداول / USDT JIMOTHY $0.007686 $0.007686 $0.007686 +7.66% 18.11M (USDT) تداول