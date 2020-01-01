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المزيد عن JELLYJELLY

معلومات سعر JELLYJELLY

ما هو JELLYJELLY

الموقع الرسمي لـ JELLYJELLY

اقتصاد توكن JELLYJELLY

توقعات سعر JELLYJELLY

سجل JELLYJELLY

دليل شراء JELLYJELLY

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التحليل الفني اليوم لـ jellyjelly (JELLYJELLY)

التحليل الفني اليوم لـ jellyjelly (JELLYJELLY)

توفر صفحة jellyjelly تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ JELLYJELLY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل jellyjelly أدناه.

تغير سعر jellyjelly (JELLYJELLY)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05817--+1.55%+8.99%+1.15%
اعرف المزيد عن سعر jellyjelly

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Jellyjelly

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Jellyjelly عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 18
حيادي 6
شراء 2
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 6شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.05837
0.05836
R2
0.05836
0.05835
R1
0.05835
0.05835
PP
0.05834
0.05834
S1
0.05833
0.05833
S2
0.05832
0.05833
S3
0.05831
0.05832

إشارات السوق الخاصة بـ Jellyjelly

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.51M
$6.96 M
$7.48 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.18 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.15 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Jellyjelly

صافي التدفقسعر JELLYJELLYUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن jellyjelly

تداول أسواق jellyjelly (JELLYJELLY) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر jellyjelly المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTJELLYJELLY
$0.05817
$0.05817$0.05817
-1.88%
1.44M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة JELLYJELLY إلى USD

المبلغ

JELLYJELLY
JELLYJELLY
USD
USD

1 JELLYJELLY = 0.05817 USD

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