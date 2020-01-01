توكنوميكس I m a Jeet (JEETS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول I m a Jeet (JEETS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات I m a Jeet (JEETS) $JEETS هو رمز ميم قائم على سولانا، مستوحى من شخصية «الچيت» سيئ السمعة—ذلك المتداول الذي يشتري عند القمم، ويبيع عند القيعان، ويذعر عند الهبوط، ويصب غضبه في تغريدات على المطوّرين. لكن الأمر ليس مجرد ميم؛ إنه حركةٌ لتحويل الأيدي الورقية إلى أيديٍ من ألماس. يعكس $JEETS ثقافة الكريبتو بصدقٍ صارخ، مبنياً على المجتمع والميمات وتجارب التداول المشتركة، بهدف تحويل كل بائع مذعور إلى HODLer فخور. الموقع الرسمي: https://Jeets.ai مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/7D87YFU86HJcHwc3izRp27eAH6G9MYY8WeoE1R5xpump اشتر JEETS الآن!

توكنوميكس I m a Jeet (JEETS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار I m a Jeet (JEETS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0039114 $ 0.0039114 $ 0.0039114 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 السعر الحالي: $ 0.0015238 $ 0.0015238 $ 0.0015238 معرفة المزيد عن سعر I m a Jeet (JEETS)

توكنوميكس I m a Jeet (JEETS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس I m a Jeet (JEETS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JEETS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JEETS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JEETS، استكشف السعر المباشر لتوكن JEETS!

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