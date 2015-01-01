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المزيد عن JCT

معلومات سعر JCT

ما هو JCT

الوثيقة البيضاء لـ JCT

الموقع الرسمي لـ JCT

اقتصاد توكن JCT

توقعات سعر JCT

سجل JCT

دليل شراء JCT

محول عملة JCT إلى الفيات

عقود JCT الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Janction (JCT)

التحليل الفني اليوم لـ Janction (JCT)

توفر صفحة Janction تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ JCT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Janction أدناه.

تغير سعر Janction (JCT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.002305---37.30%-41.07%-24.31%
اعرف المزيد عن سعر Janction

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Janction

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Janction عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 11
حيادي 9
شراء 6
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 3شراء 5
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 6شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.002312
0.00231
R2
0.00231
0.002309
R1
0.002309
0.002309
PP
0.002307
0.002307
S1
0.002306
0.002306
S2
0.002304
0.002306
S3
0.002303
0.002304

إشارات السوق الخاصة بـ Janction

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.30M
$2.23 M
$2.52 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.56 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.55 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.69 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.68 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Janction

صافي التدفقسعر JCTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTJCT
$0.002305
$0.002305$0.002305
+0.52%
54.49M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة JCT إلى USD

المبلغ

JCT
JCT
USD
USD

1 JCT = 0.002305 USD

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