التحليل الفني اليوم لـ Janction (JCT) توفر صفحة Janction تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ JCT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Janction أدناه. التسجيل

تغير سعر Janction (JCT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.002305 -- -37.30% -41.07% -24.31%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Janction

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Janction عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 11 حيادي 9 شراء 6 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 3 شراء 5 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 5 حيادي 6 شراء 1 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.002312 0.00231 R2 0.00231 0.002309 R1 0.002309 0.002309 PP 0.002307 0.002307 S1 0.002306 0.002306 S2 0.002304 0.002306 S3 0.002303 0.002304

إشارات السوق الخاصة بـ Janction صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.30M $2.23 M $2.52 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.56 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.55 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.69 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.68 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Janction صافي التدفق سعر JCTUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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