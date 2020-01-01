توكنوميكس Stool Prisondente (JAILSTOOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stool Prisondente (JAILSTOOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stool Prisondente (JAILSTOOL) أثارت المناورات المثيرة للجدل في سوق الأسهم التي قام بها ديف بورتنوي، المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم @stoolpresidente، ردود فعل عنيفة بسبب مزاعم رفع قيمة الأسهم فقط للتخلص منها، مما ألهم ظهور العملة المشفرة التي أطلق عليها اسم "Stool Prisondente in jail." الموقع الرسمي: https://getjailstool.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/AxriehR6Xw3adzHopnvMn7GcpRFcD41ddpiTWMg6pump اشتر JAILSTOOL الآن!

توكنوميكس Stool Prisondente (JAILSTOOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stool Prisondente (JAILSTOOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.211 $ 0.211 $ 0.211 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000340761652952793 $ 0.000340761652952793 $ 0.000340761652952793 السعر الحالي: $ 0.003026 $ 0.003026 $ 0.003026 معرفة المزيد عن سعر Stool Prisondente (JAILSTOOL)

توكنوميكس Stool Prisondente (JAILSTOOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stool Prisondente (JAILSTOOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JAILSTOOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JAILSTOOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JAILSTOOL، استكشف السعر المباشر لتوكن JAILSTOOL!

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