توكنوميكس Jager Hunter (JAGER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Jager Hunter (JAGER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Jager Hunter (JAGER) الموقع الرسمي: https://jager.meme مستكشف الكتل: https://bscscan.com/address/0x74836cc0e821a6be18e407e6388e430b689c66e9 اشتر JAGER الآن!

توكنوميكس Jager Hunter (JAGER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Jager Hunter (JAGER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M إجمالي العرض: $ 14,600.00T $ 14,600.00T $ 14,600.00T العرض المتداول: $ 13,830.03T $ 13,830.03T $ 13,830.03T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.62M $ 6.62M $ 6.62M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 السعر الحالي: $ 0.0000000004534 $ 0.0000000004534 $ 0.0000000004534 معرفة المزيد عن سعر Jager Hunter (JAGER)

توكنوميكس Jager Hunter (JAGER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Jager Hunter (JAGER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JAGER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JAGER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JAGER، استكشف السعر المباشر لتوكن JAGER!

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