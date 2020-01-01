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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Intuitive Surgical، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Intuitive Surgical، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ISRGON

معلومات سعر ISRGON

ما هو ISRGON

الموقع الرسمي لـ ISRGON

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التحليل الفني اليوم لـ Intuitive Surgical (ISRGON)

التحليل الفني اليوم لـ Intuitive Surgical (ISRGON)

توفر صفحة Intuitive Surgical تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ISRGON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Intuitive Surgical أدناه.

تغير سعر Intuitive Surgical (ISRGON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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تدفق رأس المال الخاص بـ Intuitive Surgical

صافي التدفقسعر ISRGONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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