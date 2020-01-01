توكنوميكس Islamic Coin (ISLM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Islamic Coin (ISLM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Islamic Coin (ISLM) Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance. الموقع الرسمي: https://islamiccoin.net الوثيقة البيضاء: https://islamiccoin.net/whitepaper مستكشف الكتل: https://explorer.haqq.network اشتر ISLM الآن!

توكنوميكس Islamic Coin (ISLM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Islamic Coin (ISLM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 48.67M $ 48.67M $ 48.67M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.10414 $ 0.10414 $ 0.10414 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02059762751860959 $ 0.02059762751860959 $ 0.02059762751860959 السعر الحالي: $ 0.02444 $ 0.02444 $ 0.02444 معرفة المزيد عن سعر Islamic Coin (ISLM)

توكنوميكس Islamic Coin (ISLM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Islamic Coin (ISLM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ISLM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ISLM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ISLM، استكشف السعر المباشر لتوكن ISLM!

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