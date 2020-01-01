توكنوميكس ISKRA Token (ISK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ISKRA Token (ISK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ISKRA Token (ISK) Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. الموقع الرسمي: https://iskra.world/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C اشتر ISK الآن!

توكنوميكس ISKRA Token (ISK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ISKRA Token (ISK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 383.17M $ 383.17M $ 383.17M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.3015 $ 0.3015 $ 0.3015 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004305575490168477 $ 0.004305575490168477 $ 0.004305575490168477 السعر الحالي: $ 0.00468 $ 0.00468 $ 0.00468 معرفة المزيد عن سعر ISKRA Token (ISK)

توكنوميكس ISKRA Token (ISK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ISKRA Token (ISK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ISK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ISK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ISK، استكشف السعر المباشر لتوكن ISK!

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