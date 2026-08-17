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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Irys، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Irys، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن IRYS

معلومات سعر IRYS

ما هو IRYS

الوثيقة البيضاء لـ IRYS

الموقع الرسمي لـ IRYS

اقتصاد توكن IRYS

توقعات سعر IRYS

سجل IRYS

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محول عملة IRYS إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Irys (IRYS)

التحليل الفني اليوم لـ Irys (IRYS)

توفر صفحة Irys تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ IRYS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Irys أدناه.

تغير سعر Irys (IRYS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01554--+0.71%+22.55%-54.37%
اعرف المزيد عن سعر Irys

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Irys

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Irys عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 3
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 0شراء 10
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01558
0.01558
R2
0.01558
0.01557
R1
0.01557
0.01557
PP
0.01557
0.01557
S1
0.01556
0.01556
S2
0.01556
0.01556
S3
0.01555
0.01556

إشارات السوق الخاصة بـ Irys

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.08M
$1.65 M
$1.57 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.28 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.28 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Irys

صافي التدفقسعر IRYSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.02
2026-08-16-$0.03 M0.02
2026-08-15$0.00 M0.02
2026-08-14$0.08 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Irys

تداول أسواق Irys (IRYS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Irys المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTIRYS
$0.01553
$0.01553$0.01553
-4.01%
3.60M (USDT)
/USDCIRYS
$0.01548
$0.01548$0.01548
-4.67%
3.50M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة IRYS إلى USD

المبلغ

IRYS
IRYS
USD
USD

1 IRYS = 0.01554 USD

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