شعار IRIS by Virtuals

IRIS by Virtuals السعر(IRISVIRTUAL)

USD

مخطط أسعار IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) المباشر

$0.0235
$0.0235$0.0235
-13.47%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول IRISVIRTUAL

السعر الحالي لـ IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) اليوم هو 0.0235 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من IRISVIRTUAL إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق IRIS by Virtuals:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 117.22K USD
- تغير سعر IRIS by Virtuals خلال اليوم هو -13.47%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IRISVIRTUAL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IRISVIRTUAL.

IRISVIRTUAL أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار IRIS by Virtuals لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0036582-13.46%
30 يوم$ -0.0065-21.67%
60 يوم$ -0.0065-21.67%
90 يوم$ -0.0065-21.67%
تغير سعر IRIS by Virtuals اليوم

سجل اليوم IRISVIRTUAL تغيرًا $ -0.0036582 (-13.46%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر IRIS by Virtuals لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0065 (-21.67%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر IRIS by Virtuals لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد IRISVIRTUAL تغييرًا في $ -0.0065 (-21.67%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر IRIS by Virtuals لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0065 (-21.67%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

IRISVIRTUAL معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار IRIS by Virtuals: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.023
$ 0.023$ 0.023

$ 0.035
$ 0.035$ 0.035

$ 0.0834
$ 0.0834$ 0.0834

-8.67%

-13.46%

-21.67%

IRISVIRTUAL معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

--
----

$ 117.22K
$ 117.22K$ 117.22K

--
----

ما هو IRIS by Virtuals ( IRISVIRTUAL )

وكيل الأمان الأصلي للذكاء الاصطناعي الذي يقوم بمسح العقود الذكية في الوقت الفعلي، ويحدد نقاط الضعف، ويقدم رؤى قابلة للتنفيذ مباشرة على X - حيث يعيش منشئو Web3.

متوفر IRIS by Virtuals على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك IRIS by Virtuals الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين IRISVIRTUALلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول IRIS by Virtuals على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء IRIS by Virtuals سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر IRIS by Virtuals

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل IRIS by Virtuals، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ IRISVIRTUAL؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارIRIS by Virtuals.

سجل أسعار IRIS by Virtuals

يوفر تتبع مسار سعر IRISVIRTUAL معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ IRISVIRTUAL. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار IRIS by Virtuals.

توكنوميكس IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس IRISVIRTUAL والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء IRIS by Virtuals ( IRISVIRTUAL )

هل تبحث عن كيفية شراء IRIS by Virtuals؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء IRIS by Virtuals على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة IRISVIRTUAL إلى العملات المحلية

1 IRISVIRTUAL إلى VND
618.4025
1 IRISVIRTUAL إلى AUD
A$0.03619
1 IRISVIRTUAL إلى GBP
0.01739
1 IRISVIRTUAL إلى EUR
0.020445
1 IRISVIRTUAL إلى USD
$0.0235
1 IRISVIRTUAL إلى MYR
RM0.09964
1 IRISVIRTUAL إلى TRY
0.92872
1 IRISVIRTUAL إلى JPY
¥3.41455
1 IRISVIRTUAL إلى RUB
1.844515
1 IRISVIRTUAL إلى INR
2.03228
1 IRISVIRTUAL إلى IDR
Rp385.24584
1 IRISVIRTUAL إلى KRW
32.324485
1 IRISVIRTUAL إلى PHP
1.33433
1 IRISVIRTUAL إلى EGP
￡E.1.178525
1 IRISVIRTUAL إلى BRL
R$0.129015
1 IRISVIRTUAL إلى CAD
C$0.03196
1 IRISVIRTUAL إلى BDT
2.87264
1 IRISVIRTUAL إلى NGN
36.2652
1 IRISVIRTUAL إلى UAH
0.975955
1 IRISVIRTUAL إلى VES
Bs2.397
1 IRISVIRTUAL إلى PKR
Rs6.65708
1 IRISVIRTUAL إلى KZT
12.188745
1 IRISVIRTUAL إلى THB
฿0.766335
1 IRISVIRTUAL إلى TWD
NT$0.694895
1 IRISVIRTUAL إلى AED
د.إ0.086245
1 IRISVIRTUAL إلى CHF
Fr0.019035
1 IRISVIRTUAL إلى HKD
HK$0.18424
1 IRISVIRTUAL إلى MAD
.د.م0.214085
1 IRISVIRTUAL إلى MXN
$0.446265

IRIS by Virtuals المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ IRIS by Virtuals، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب IRIS by Virtuals الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول IRIS by Virtuals

أهم الأخبار

ما هو كريبتو سبارك؟ الدليل الشامل لرمز SPK والبنية التحتية لــ DeFi

يستكشف هذا الدليل الشامل النهج الثوري لــ SPK في حل المشاكل الأساسية للبنية التحتية لــ DeFi، وعلم الرموز الفريد الخاص به، والتطبيقات الواقعية، ولماذا يمثل مستقبل التمويل على السلسلة. سواء كنت من عشاق DeFi، أو مستثمر مؤسسي، أو ببساطة فضولياً حول الجيل القادم من البنية التحتية المالية، فإن هذه المقالة تقدم كل ما تحتاجه لفهم إمكانيات كريبتو سبارك في تحويل الاقتصاد اللامركزي.

June 17, 2025

ما هو IKA Crypto؟ الدليل الشامل لرمز Zero Trust MPC

يستعرض هذا الدليل الشامل النهج المبتكر لـ IKA في قابليةinteropability blockchain، وتكنولوجيا dWallet الفريدة، وعلم الرموز، والتطبيقات في العالم الحقيقي. سواء كنت مطورًا يبحث عن حلول بنية تحتية متقدمة أو مستثمرًا مهتمًا بتكنولوجيا blockchain من الجيل القادم، يوفر لك هذا المقال رؤى أساسية حول كيفية إعادة تشكيل IKA لمستقبل التمويل اللامركزي وعمليات عبر السلاسل.

June 16, 2025

ما هي عملة AURA؟ دليل شامل لرمز الثقافة المتفجر على سولانا

يستكشف هذا الدليل الشامل AURA (Aura on Solana)، وهو رمز ثقافي ثوري تحول من مبادرة بلوكتشين علامة تجارية فاخرة إلى واحدة من أكثر العملات الميمية انتشارًا على شبكة سولانا. سواء كنت مهتمًا بزيادة الأسعار المفاجئة بنسبة 4800%، أو التكامل الفريد مع وسائل التواصل الاجتماعي، أو التقنية الكامنة التي تدعم هذه الظاهرة الثقافية، يوفر لك هذا المقال رؤى أساسية حول نظام AURA البيئي، والرمزية الاقتصادية، والإمكانات المستقبلية في المشهد المتطور للتمويل الاجتماعي.

June 12, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

آلة حاسبة

المبلغ

IRISVIRTUAL
IRISVIRTUAL
USD
USD

1 IRISVIRTUAL = 0.0235 USD

تداول

USDTIRISVIRTUAL
$0.0235
$0.0235$0.0235
-19.66%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة