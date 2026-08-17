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المزيد عن INX

معلومات سعر INX

ما هو INX

الوثيقة البيضاء لـ INX

الموقع الرسمي لـ INX

اقتصاد توكن INX

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التحليل الفني اليوم لـ Infinex (INX)

التحليل الفني اليوم لـ Infinex (INX)

توفر صفحة Infinex تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ INX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Infinex أدناه.

تغير سعر Infinex (INX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00826--+1.91%+26.82%-12.60%
اعرف المزيد عن سعر Infinex

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Infinex

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Infinex عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 4
حيادي 7
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 2شراء 12
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 5شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00828
0.00828
R2
0.00828
0.00827
R1
0.00827
0.00827
PP
0.00827
0.00827
S1
0.00826
0.00826
S2
0.00826
0.00826
S3
0.00825
0.00826

إشارات السوق الخاصة بـ Infinex

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.41M
$7.79 M
$8.20 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.46 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.48 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.10M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$5.55 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$5.45 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Infinex

صافي التدفقسعر INXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.01 M0.01
2026-08-14$0.03 M0.01
2026-08-13-$0.02 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Infinex (INX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Infinex المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTINX
$0.008265
$0.008265$0.008265
+1.99%
10.83M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة INX إلى USD

المبلغ

INX
INX
USD
USD

1 INX = 0.00826 USD

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