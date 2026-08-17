التحليل الفني اليوم لـ Infinex (INX) توفر صفحة Infinex تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ INX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Infinex أدناه. التسجيل

تغير سعر Infinex (INX) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.00826 -- +1.91% +26.82% -12.60%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Infinex

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Infinex عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 4 حيادي 7 شراء 15 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 2 شراء 12 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 5 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.00828 0.00828 R2 0.00828 0.00827 R1 0.00827 0.00827 PP 0.00827 0.00827 S1 0.00826 0.00826 S2 0.00826 0.00826 S3 0.00825 0.00826

إشارات السوق الخاصة بـ Infinex صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.41M $7.79 M $8.20 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.46 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.48 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.10M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $5.55 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $5.45 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Infinex صافي التدفق سعر INXUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.01 2026-08-16 $0.00 M 0.01 2026-08-15 $0.01 M 0.01 2026-08-14 $0.03 M 0.01 2026-08-13 -$0.02 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Infinex (INX) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Infinex المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT INX $0.008265 $0.008265 $0.008265 +1.99% 10.83M (USDT) تداول