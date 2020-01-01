توكنوميكس Industry Sonic (INSN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Industry Sonic (INSN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Industry Sonic (INSN) IndustrySonic هو مشروع سيتم تشغيله بهدف تأجير وحدات معالجة الرسوميات الافتراضية وتوفير المزيد من خدمات الذكاء الاصطناعي. تسهل هذه المنصة إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي وتحقيق الربح منهم بسهولة بطريقة التوصيل والتشغيل. من خلال تعزيز سلامة البيانات وسهولة استخدامها داخل تطبيقات بلوكتشين، تدعم IndustrySonic تطوير ونشر الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات. الموقع الرسمي: https://www.industrysonic.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://industrysonic.gitbook.io/industry-sonic-whitepaper-v-1.0 مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xa0600d65366e16a3c27faecbb110eb2e150e48e1 اشتر INSN الآن!

توكنوميكس Industry Sonic (INSN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Industry Sonic (INSN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1189 $ 0.1189 $ 0.1189 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.00000887 $ 0.00000887 $ 0.00000887 معرفة المزيد عن سعر Industry Sonic (INSN)

توكنوميكس Industry Sonic (INSN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Industry Sonic (INSN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن INSN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن INSN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس INSN، استكشف السعر المباشر لتوكن INSN!

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