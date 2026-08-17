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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول INIT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول INIT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو INIT

الوثيقة البيضاء لـ INIT

الموقع الرسمي لـ INIT

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التحليل الفني اليوم لـ INIT (INIT)

التحليل الفني اليوم لـ INIT (INIT)

توفر صفحة INIT تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ INIT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل INIT أدناه.

تغير سعر INIT (INIT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05081---4.37%-2.85%-39.18%
اعرف المزيد عن سعر INIT

المؤشرات الفنية الخاصة بـ INIT

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ INIT عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 3
شراء 14
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 1شراء 11
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.05083
0.05082
R2
0.05082
0.05082
R1
0.05082
0.05082
PP
0.05081
0.05081
S1
0.05081
0.05081
S2
0.0508
0.05081
S3
0.0508
0.0508

إشارات السوق الخاصة بـ INIT

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.06M
$4.47 M
$4.54 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ INIT

صافي التدفقسعر INITUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.05
2026-08-16$0.00 M0.05
2026-08-15-$0.11 M0.05
2026-08-14-$0.02 M0.05
2026-08-13$0.00 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق INIT (INIT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر INIT المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTINIT
$0.05081
$0.05081$0.05081
-1.94%
1.12M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة INIT إلى USD

المبلغ

INIT
INIT
USD
USD

1 INIT = 0.05081 USD

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