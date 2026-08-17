التحليل الفني اليوم لـ The Index (INDEX) توفر صفحة The Index تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ INDEX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل The Index أدناه. التسجيل

تغير سعر The Index (INDEX) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.007004 -- -37.19% -59.17% +133.46%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ The Index

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ The Index عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 17 حيادي 4 شراء 5 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 4 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.00701 0.00698 R2 0.00698 0.00696 R1 0.00696 0.00695 PP 0.00693 0.00693 S1 0.00691 0.00691 S2 0.00688 0.0069 S3 0.00686 0.00688

إشارات السوق الخاصة بـ The Index صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.01M $0.03 M $0.04 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.01 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ The Index صافي التدفق سعر INDEXUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.01 2026-08-16 $0.00 M 0.01 2026-08-15 $0.00 M 0.01 2026-08-14 $0.00 M 0.01 2026-08-13 $0.00 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق The Index (INDEX) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The Index المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USD1 INDEX $0.007043 $0.007043 $0.007043 +13.98% 8.30M (USDT) تداول / USDT INDEX $0.007004 $0.007004 $0.007004 +12.02% 9.01M (USDT) تداول