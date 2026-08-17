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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول INFINIT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول INFINIT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ INFINIT (IN)

التحليل الفني اليوم لـ INFINIT (IN)

توفر صفحة INFINIT تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ IN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل INFINIT أدناه.

تغير سعر INFINIT (IN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03209---4.41%-27.11%-44.23%
اعرف المزيد عن سعر INFINIT

المؤشرات الفنية الخاصة بـ INFINIT

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ INFINIT عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 0
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 0شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03219
0.03218
R2
0.03218
0.03218
R1
0.03218
0.03218
PP
0.03217
0.03217
S1
0.03217
0.03217
S2
0.03216
0.03217
S3
0.03216
0.03216

إشارات السوق الخاصة بـ INFINIT

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.52M
$4.82 M
$5.34 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.14 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ INFINIT

صافي التدفقسعر INUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.03
2026-08-16$0.00 M0.03
2026-08-15$0.00 M0.03
2026-08-14$0.00 M0.03
2026-08-13$0.00 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق INFINIT (IN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر INFINIT المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTIN
$0.03209
$0.03209$0.03209
-2.22%
2.15M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة IN إلى USD

المبلغ

IN
IN
USD
USD

1 IN = 0.03209 USD

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