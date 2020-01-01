توكنوميكس IMGNAI (IMGNAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول IMGNAI (IMGNAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات IMGNAI (IMGNAI) توكن imgnAI هو التوكن المبدع الذي يدعم منصات imgnAI وPumpNai - مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية المصممة لتحقيق أقصى قدر من المتعة والحرية. بدعم من HackVC في جولة تمويل بقيمة 1.6 مليون دولار، تعمل imgnAI على بناء قائد جديد في مجال الذكاء الاصطناعي للمستهلك؛ وتمكين المستخدمين من جميع مستويات المهارة من الاستكشاف والإبداع والمشاركة والكسب. إن $imgnAI متاح على إيثيريوم وعلى Base Chain عبر Optimism Superbridge. الموقع الرسمي: https://imgnai.com مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xA735A3AF76CC30791C61c10d585833829d36CBe0 اشتر IMGNAI الآن!

توكنوميكس IMGNAI (IMGNAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار IMGNAI (IMGNAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 776.83M $ 776.83M $ 776.83M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 السعر الحالي: $ 0.004489 $ 0.004489 $ 0.004489 معرفة المزيد عن سعر IMGNAI (IMGNAI)

توكنوميكس IMGNAI (IMGNAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس IMGNAI (IMGNAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IMGNAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IMGNAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IMGNAI، استكشف السعر المباشر لتوكن IMGNAI!

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