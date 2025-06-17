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Imagen Network السعر(IMAGE)

USD

مخطط أسعار Imagen Network (IMAGE) المباشر

$0.02164
$0.02164$0.02164
+54.90%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول IMAGE

السعر الحالي لـ Imagen Network (IMAGE) اليوم هو 0.02164 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من IMAGE إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Imagen Network:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 61.28K USD
- تغير سعر Imagen Network خلال اليوم هو +54.90%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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IMAGE أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Imagen Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0076697+54.90%
30 يوم$ +0.01764+441.00%
60 يوم$ +0.01764+441.00%
90 يوم$ +0.01764+441.00%
تغير سعر Imagen Network اليوم

سجل اليوم IMAGE تغيرًا $ +0.0076697 (+54.90%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Imagen Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01764 (+441.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Imagen Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد IMAGE تغييرًا في $ +0.01764 (+441.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Imagen Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.01764 (+441.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

IMAGE معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Imagen Network: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.01208
$ 0.01208$ 0.01208

$ 0.03799
$ 0.03799$ 0.03799

$ 0.075
$ 0.075$ 0.075

-38.03%

+54.90%

+441.00%

IMAGE معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 61.28K
$ 61.28K$ 61.28K

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ما هو Imagen Network ( IMAGE )

شبكة Imagen هي أول منصة تواصل اجتماعي لامركزية في العالم، مدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي. تجمع الشبكة بين نماذج متقدمة مثل DALL-E وStable Diffusion وتقنية blockchain، مما يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى رقمي وتخصيصه وإدارته بأمان. صُممت شبكة Imagen لضمان قابلية التوسع والأمان، وهي تُمكّن الإبداع وملكية المحتوى والتفاعلات اللامركزية في Web3.

متوفر Imagen Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Imagen Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Imagen Network سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Imagen Network

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Imagen Network، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ IMAGE؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارImagen Network.

سجل أسعار Imagen Network

يوفر تتبع مسار سعر IMAGE معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ IMAGE. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Imagen Network.

توكنوميكس Imagen Network (IMAGE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Imagen Network (IMAGE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس IMAGE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Imagen Network ( IMAGE )

هل تبحث عن كيفية شراء Imagen Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Imagen Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة IMAGE إلى العملات المحلية

1 IMAGE إلى VND
569.4566
1 IMAGE إلى AUD
A$0.0333256
1 IMAGE إلى GBP
0.0160136
1 IMAGE إلى EUR
0.0186104
1 IMAGE إلى USD
$0.02164
1 IMAGE إلى MYR
RM0.0917536
1 IMAGE إلى TRY
0.8552128
1 IMAGE إلى JPY
¥3.1429936
1 IMAGE إلى RUB
1.6985236
1 IMAGE إلى INR
1.8709944
1 IMAGE إلى IDR
Rp354.7540416
1 IMAGE إلى KRW
29.7251368
1 IMAGE إلى PHP
1.2285028
1 IMAGE إلى EGP
￡E.1.0850296
1 IMAGE إلى BRL
R$0.1188036
1 IMAGE إلى CAD
C$0.0294304
1 IMAGE إلى BDT
2.6452736
1 IMAGE إلى NGN
33.394848
1 IMAGE إلى UAH
0.8987092
1 IMAGE إلى VES
Bs2.20728
1 IMAGE إلى PKR
Rs6.1301792
1 IMAGE إلى KZT
11.2240188
1 IMAGE إلى THB
฿0.7052476
1 IMAGE إلى TWD
NT$0.6385964
1 IMAGE إلى AED
د.إ0.0794188
1 IMAGE إلى CHF
Fr0.0175284
1 IMAGE إلى HKD
HK$0.1696576
1 IMAGE إلى MAD
.د.م0.1971404
1 IMAGE إلى MXN
$0.4109436

Imagen Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Imagen Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Imagen Network الرسمي
مستكشف الكتل

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