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المزيد عن IDOL

معلومات سعر IDOL

ما هو IDOL

الوثيقة البيضاء لـ IDOL

الموقع الرسمي لـ IDOL

اقتصاد توكن IDOL

توقعات سعر IDOL

سجل IDOL

دليل شراء IDOL

محول عملة IDOL إلى الفيات

عقود IDOL الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ MEET48 (IDOL)

التحليل الفني اليوم لـ MEET48 (IDOL)

توفر صفحة MEET48 تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ IDOL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MEET48 أدناه.

تغير سعر MEET48 (IDOL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01686--+1.99%-1.29%-36.60%
اعرف المزيد عن سعر MEET48

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MEET48

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MEET48 عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 2
حيادي 6
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 6شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01697
0.01696
R2
0.01696
0.01695
R1
0.01695
0.01694
PP
0.01694
0.01694
S1
0.01693
0.01693
S2
0.01692
0.01692
S3
0.01691
0.01692

إشارات السوق الخاصة بـ MEET48

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.26M
$3.25 M
$3.51 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ MEET48

صافي التدفقسعر IDOLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق MEET48 (IDOL) على MEXC

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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTIDOL
$0.01685
$0.01685$0.01685
-2.48%
4.00M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة IDOL إلى USD

المبلغ

IDOL
IDOL
USD
USD

1 IDOL = 0.01686 USD

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