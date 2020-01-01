التحليل الفني اليوم لـ MEET48 (IDOL) توفر صفحة MEET48 تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ IDOL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MEET48 أدناه. التسجيل

تغير سعر MEET48 (IDOL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.01686 -- +1.99% -1.29% -36.60%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MEET48

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MEET48 عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 2 حيادي 6 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 2 حيادي 6 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01697 0.01696 R2 0.01696 0.01695 R1 0.01695 0.01694 PP 0.01694 0.01694 S1 0.01693 0.01693 S2 0.01692 0.01692 S3 0.01691 0.01692

إشارات السوق الخاصة بـ MEET48 صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.26M $3.25 M $3.51 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.06 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ MEET48 صافي التدفق سعر IDOLUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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