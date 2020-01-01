توكنوميكس Icrypex Token (ICPX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Icrypex Token (ICPX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Icrypex Token (ICPX) Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange. الموقع الرسمي: https://www.icrypex.com/en الوثيقة البيضاء: https://cdn.icrypex.com/docs/ICPX-Whitepaper-en.pdf مستكشف الكتل: https://snowtrace.io/token/0xd78d3D08053130A3b4466e15D8fc2a61a3DeE47d اشتر ICPX الآن!

توكنوميكس Icrypex Token (ICPX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Icrypex Token (ICPX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 497.50M $ 497.50M $ 497.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.495 $ 4.495 $ 4.495 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.9917034625721837 $ 0.9917034625721837 $ 0.9917034625721837 السعر الحالي: $ 0.995 $ 0.995 $ 0.995 معرفة المزيد عن سعر Icrypex Token (ICPX)

توكنوميكس Icrypex Token (ICPX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Icrypex Token (ICPX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ICPX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ICPX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ICPX، استكشف السعر المباشر لتوكن ICPX!

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