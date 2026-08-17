التحليل الفني اليوم لـ Impossible Cloud Net (ICNT) توفر صفحة Impossible Cloud Net تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ICNT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Impossible Cloud Net أدناه. التسجيل

تغير سعر Impossible Cloud Net (ICNT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.13246 -- -2.83% -15.32% -57.91%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Impossible Cloud Net

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Impossible Cloud Net عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 6 شراء 12 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 9 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 5 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1327 0.1326 R2 0.1326 0.1326 R1 0.1326 0.1326 PP 0.1325 0.1325 S1 0.1325 0.1325 S2 0.1324 0.1325 S3 0.1324 0.1324

إشارات السوق الخاصة بـ Impossible Cloud Net صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.30M $3.98 M $4.28 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.05 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.05 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.13 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.13 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Impossible Cloud Net صافي التدفق سعر ICNTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.13 2026-08-16 $0.00 M 0.13 2026-08-15 $0.02 M 0.13 2026-08-14 -$0.01 M 0.14 2026-08-13 $0.00 M 0.13 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Impossible Cloud Net (ICNT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Impossible Cloud Net المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ICNT $0.13246 $0.13246 $0.13246 +1.90% 432.31K (USDT) تداول