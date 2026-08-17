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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Impossible Cloud Net، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Impossible Cloud Net، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ICNT

معلومات سعر ICNT

ما هو ICNT

الوثيقة البيضاء لـ ICNT

الموقع الرسمي لـ ICNT

اقتصاد توكن ICNT

توقعات سعر ICNT

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التحليل الفني اليوم لـ Impossible Cloud Net (ICNT)

التحليل الفني اليوم لـ Impossible Cloud Net (ICNT)

توفر صفحة Impossible Cloud Net تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ICNT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Impossible Cloud Net أدناه.

تغير سعر Impossible Cloud Net (ICNT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.13246---2.83%-15.32%-57.91%
اعرف المزيد عن سعر Impossible Cloud Net

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Impossible Cloud Net

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Impossible Cloud Net عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 6
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 1شراء 9
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 5شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1327
0.1326
R2
0.1326
0.1326
R1
0.1326
0.1326
PP
0.1325
0.1325
S1
0.1325
0.1325
S2
0.1324
0.1325
S3
0.1324
0.1324

إشارات السوق الخاصة بـ Impossible Cloud Net

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.30M
$3.98 M
$4.28 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Impossible Cloud Net

صافي التدفقسعر ICNTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.13
2026-08-16$0.00 M0.13
2026-08-15$0.02 M0.13
2026-08-14-$0.01 M0.14
2026-08-13$0.00 M0.13

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Impossible Cloud Net (ICNT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Impossible Cloud Net المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTICNT
$0.13246
$0.13246$0.13246
+1.90%
432.31K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ICNT إلى USD

المبلغ

ICNT
ICNT
USD
USD

1 ICNT = 0.13246 USD

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