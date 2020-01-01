توكنوميكس Ice Open Network (ICENETWORK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ice Open Network (ICENETWORK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ice Open Network (ICENETWORK) Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem. الموقع الرسمي: https://ice.io الوثيقة البيضاء: https://ice.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND اشتر ICENETWORK الآن!

توكنوميكس Ice Open Network (ICENETWORK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ice Open Network (ICENETWORK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 45.52M $ 45.52M $ 45.52M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.013243 $ 0.013243 $ 0.013243 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 السعر الحالي: $ 0.006881 $ 0.006881 $ 0.006881 معرفة المزيد عن سعر Ice Open Network (ICENETWORK)

توكنوميكس Ice Open Network (ICENETWORK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ice Open Network (ICENETWORK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ICENETWORK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ICENETWORK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ICENETWORK، استكشف السعر المباشر لتوكن ICENETWORK!

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