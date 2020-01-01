التحليل الفني اليوم لـ iShares Gold Trust (IAUON)
توفر صفحة iShares Gold Trust تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ IAUON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل iShares Gold Trust أدناه.
تغير سعر iShares Gold Trust (IAUON)
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تدفق رأس المال الخاص بـ IShares Gold Trust
صافي التدفقسعر IAUONUSDT
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