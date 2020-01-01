توكنوميكس iAI Center (IAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول iAI Center (IAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات iAI Center (IAI) iAI مشروعٌ رائدٌ يُركّز على إنشاء منصة ذكاء اصطناعي كخدمة (PaaS) تُقدّم حلول أتمتة ذكية مُتاحة للجميع، في أي وقتٍ وفي أي مكان، بغض النظر عن الجنس أو العمر. مهمتنا هي تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي والويب 3 من خلال دمج التقنيات المتقدمة بسلاسة في الحياة اليومية، وتحسين الكفاءة والاتصال والاستدامة. الموقع الرسمي: https://www.iai.center/ الوثيقة البيضاء: https://www.iai.center/pdf/iAI-Whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0x418a89b177b41e24fa50712a1822f6e6e8c629a1 اشتر IAI الآن!

توكنوميكس iAI Center (IAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار iAI Center (IAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03549 $ 0.03549 $ 0.03549 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.00453 $ 0.00453 $ 0.00453 معرفة المزيد عن سعر iAI Center (IAI)

توكنوميكس iAI Center (IAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس iAI Center (IAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IAI، استكشف السعر المباشر لتوكن IAI!

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