شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Hyperlane، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Hyperlane، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن HYPER

معلومات سعر HYPER

ما هو HYPER

الوثيقة البيضاء لـ HYPER

الموقع الرسمي لـ HYPER

اقتصاد توكن HYPER

توقعات سعر HYPER

سجل HYPER

دليل شراء HYPER

محول عملة HYPER إلى الفيات

عقود HYPER الفورية

HYPER عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Hyperlane (HYPER)

التحليل الفني اليوم لـ Hyperlane (HYPER)

توفر صفحة Hyperlane تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HYPER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Hyperlane أدناه.

تغير سعر Hyperlane (HYPER)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.06266---2.80%-8.84%-43.01%
اعرف المزيد عن سعر Hyperlane

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Hyperlane

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Hyperlane عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 3
شراء 15
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 1شراء 7
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 2حيادي 2شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.06249
0.06248
R2
0.06248
0.06248
R1
0.06248
0.06248
PP
0.06247
0.06247
S1
0.06247
0.06247
S2
0.06246
0.06247
S3
0.06246
0.06246

إشارات السوق الخاصة بـ Hyperlane

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.52M
$8.29 M
$9.81 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.18 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Hyperlane

صافي التدفقسعر HYPERUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.06
2026-08-16-$0.02 M0.06
2026-08-15-$0.10 M0.06
2026-08-14-$0.05 M0.06
2026-08-13-$0.01 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Hyperlane

تداول أسواق Hyperlane (HYPER) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Hyperlane المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHYPER
$0.06266
$0.06266$0.06266
-1.09%
895.07K (USDT)
/USDCHYPER
$0.06254
$0.06254$0.06254
-1.06%
892.33K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HYPER إلى USD

المبلغ

HYPER
HYPER
USD
USD

1 HYPER = 0.06265 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.