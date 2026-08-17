التحليل الفني اليوم لـ Hyperlane (HYPER) توفر صفحة Hyperlane تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HYPER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Hyperlane أدناه. التسجيل

تغير سعر Hyperlane (HYPER) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.06266 -- -2.80% -8.84% -43.01%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Hyperlane

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Hyperlane عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 3 شراء 15 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 1 شراء 7 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 2 حيادي 2 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.06249 0.06248 R2 0.06248 0.06248 R1 0.06248 0.06248 PP 0.06247 0.06247 S1 0.06247 0.06247 S2 0.06246 0.06247 S3 0.06246 0.06246

إشارات السوق الخاصة بـ Hyperlane صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.52M $8.29 M $9.81 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.05 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.17 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.18 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Hyperlane صافي التدفق سعر HYPERUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.06 2026-08-16 -$0.02 M 0.06 2026-08-15 -$0.10 M 0.06 2026-08-14 -$0.05 M 0.06 2026-08-13 -$0.01 M 0.06 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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