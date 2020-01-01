توكنوميكس HyperCycle (HYPC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HyperCycle (HYPC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HyperCycle (HYPC) HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system. الموقع الرسمي: https://www.hypercycle.ai/ الوثيقة البيضاء: https://www.hypercycle.ai/_files/ugd/54374c_e63d05ba5b2e4623a560da7097eb5781.pdf مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xeA7B7DC089c9a4A916B5a7a37617f59fD54e37E4 اشتر HYPC الآن!

توكنوميكس HyperCycle (HYPC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HyperCycle (HYPC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.43M $ 6.43M $ 6.43M إجمالي العرض: $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B العرض المتداول: $ 155.12M $ 155.12M $ 155.12M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 89.03M $ 89.03M $ 89.03M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 السعر الحالي: $ 0.04146 $ 0.04146 $ 0.04146 معرفة المزيد عن سعر HyperCycle (HYPC)

توكنوميكس HyperCycle (HYPC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HyperCycle (HYPC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HYPC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HYPC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HYPC، استكشف السعر المباشر لتوكن HYPC!

كيفية شراء HYPC هل أنت مهتم بإضافة HyperCycle (HYPC) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء HYPC ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء HYPC على MEXC الآن!

تاريخ سعر HyperCycle (HYPC) يساعد تحليل تاريخ أسعار HYPC المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار HYPC الآن!

توقعات سعر HYPC هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه HYPC؟ تجمع صفحة توقعات أسعار HYPC الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر HYPC الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!