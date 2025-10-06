سعر HUMP AI المباشر اليوم هو 0.000032 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HUMP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HUMP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر HUMP AI المباشر اليوم هو 0.000032 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HUMP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HUMP بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن HUMP

معلومات سعر HUMP

الوثيقة البيضاء لـ HUMP

الموقع الرسمي لـ HUMP

اقتصاد توكن HUMP

توقعات سعر HUMP

سجل HUMP

دليل شراء HUMP

محول عملة HUMP إلى الفيات

HUMP العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار HUMP AI

HUMP AI السعر(HUMP)

السعر المباشر لـ 1 HUMP إلى USD:

$0.000032
$0.000032$0.000032
-8.57%1D
USD
مخطط أسعار HUMP AI (HUMP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:49:09 (UTC+8)

معلومات سعر HUMP AI (HUMP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000032
$ 0.000032$ 0.000032
24 ساعة منخفض
$ 0.000052
$ 0.000052$ 0.000052
24 ساعة مرتفع

$ 0.000032
$ 0.000032$ 0.000032

$ 0.000052
$ 0.000052$ 0.000052

--
----

--
----

-8.58%

-8.57%

-8.58%

-8.58%

سعر HUMP AI (HUMP) في الوقت الحقيقي هو $ 0.000032. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HUMP بين أدنى سعر $ 0.000032 وأعلى سعر $ 0.000052، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHUMP على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HUMP -8.58% على مدار الساعة الماضية، -8.57% على مدار 24 ساعة، و -8.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HUMP AI (HUMP)

--
----

$ 17.72K
$ 17.72K$ 17.72K

$ 160.00K
$ 160.00K$ 160.00K

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ HUMP AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 17.72K. العرض المتداول لـ HUMP يبلغ --، مع إجمالي عرض 5000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 160.00K.

سجل سعر HUMP AI (HUMP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار HUMP AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000003-8.57%
30 يوم$ +0.000001+3.22%
60 يوم$ -0.024968-99.88%
90 يوم$ -0.024968-99.88%
تغير سعر HUMP AI اليوم

سجل اليوم HUMP تغيرًا $ -0.000003 (-8.57%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر HUMP AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000001 (+3.22%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر HUMP AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HUMP تغييرًا في $ -0.024968 (-99.88%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر HUMP AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.024968 (-99.88%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة HUMP AI (HUMP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار HUMP AI.

ما هو HUMP AI ( HUMP )

نظام HUMP AI هو نظام GameFi مُحسّن بالذكاء الاصطناعي، مبني على شخصية شهيرة - Humpty Dumpty. صُمم هذا النظام للجيل الجديد من مستخدمي تيليجرام الأصليين، ويستخدم وكلاء ذكاء اصطناعي أذكياء للتحقق من جودة اللعب، وتعديل مستوى الصعوبة، ومكافأة مشاركة المستخدمين. دون الحاجة إلى تنزيلات أو محافظ للبدء، يتفاعل المستخدمون من خلال تطبيق تيليجرام المصغر التفاعلي، حيث يُكملون المهام، ويكسبون التوكنات، ويصعدون إلى لوحة المتصدرين في الوقت الفعلي.

متوفر HUMP AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك HUMP AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين HUMPلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول HUMP AI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء HUMP AI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر HUMP AI (USD)

كم ستكون قيمة HUMP AI (HUMP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك HUMP AI (HUMP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة HUMP AI.

تحقق الآن من توقعات سعر HUMP AI!

توكنوميكس HUMP AI (HUMP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس HUMP AI (HUMP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HUMP والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء HUMP AI ( HUMP )

هل تبحث عن كيفية شراء HUMP AI؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء HUMP AI على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة HUMP إلى العملات المحلية

1 HUMP AI (HUMP) إلى VND
0.84208
1 HUMP AI (HUMP) إلى AUD
A$0.00004832
1 HUMP AI (HUMP) إلى GBP
0.000024
1 HUMP AI (HUMP) إلى EUR
0.0000272
1 HUMP AI (HUMP) إلى USD
$0.000032
1 HUMP AI (HUMP) إلى MYR
RM0.00013408
1 HUMP AI (HUMP) إلى TRY
0.0013424
1 HUMP AI (HUMP) إلى JPY
¥0.004864
1 HUMP AI (HUMP) إلى ARS
ARS$0.047128
1 HUMP AI (HUMP) إلى RUB
0.00253536
1 HUMP AI (HUMP) إلى INR
0.00282432
1 HUMP AI (HUMP) إلى IDR
Rp0.53333312
1 HUMP AI (HUMP) إلى PHP
0.00187872
1 HUMP AI (HUMP) إلى EGP
￡E.0.00151584
1 HUMP AI (HUMP) إلى BRL
R$0.0001712
1 HUMP AI (HUMP) إلى CAD
C$0.00004448
1 HUMP AI (HUMP) إلى BDT
0.00391744
1 HUMP AI (HUMP) إلى NGN
0.0465792
1 HUMP AI (HUMP) إلى COP
$0.123552
1 HUMP AI (HUMP) إلى ZAR
R.0.00054816
1 HUMP AI (HUMP) إلى UAH
0.00134752
1 HUMP AI (HUMP) إلى TZS
T.Sh.0.0788176
1 HUMP AI (HUMP) إلى VES
Bs0.006944
1 HUMP AI (HUMP) إلى CLP
$0.030112
1 HUMP AI (HUMP) إلى PKR
Rs0.00907264
1 HUMP AI (HUMP) إلى KZT
0.01707552
1 HUMP AI (HUMP) إلى THB
฿0.00103392
1 HUMP AI (HUMP) إلى TWD
NT$0.00097792
1 HUMP AI (HUMP) إلى AED
د.إ0.00011744
1 HUMP AI (HUMP) إلى CHF
Fr0.00002528
1 HUMP AI (HUMP) إلى HKD
HK$0.00024864
1 HUMP AI (HUMP) إلى AMD
֏0.01226048
1 HUMP AI (HUMP) إلى MAD
.د.م0.00029536
1 HUMP AI (HUMP) إلى MXN
$0.00059008
1 HUMP AI (HUMP) إلى SAR
ريال0.00012
1 HUMP AI (HUMP) إلى ETB
Br0.00485344
1 HUMP AI (HUMP) إلى KES
KSh0.00413408
1 HUMP AI (HUMP) إلى JOD
د.أ0.000022688
1 HUMP AI (HUMP) إلى PLN
0.00011616
1 HUMP AI (HUMP) إلى RON
лв0.00013984
1 HUMP AI (HUMP) إلى SEK
kr0.00030048
1 HUMP AI (HUMP) إلى BGN
лв0.00005376
1 HUMP AI (HUMP) إلى HUF
Ft0.01068064
1 HUMP AI (HUMP) إلى CZK
0.0006688
1 HUMP AI (HUMP) إلى KWD
د.ك0.000009792
1 HUMP AI (HUMP) إلى ILS
0.000104
1 HUMP AI (HUMP) إلى BOB
Bs0.00022112
1 HUMP AI (HUMP) إلى AZN
0.0000544
1 HUMP AI (HUMP) إلى TJS
SM0.00029568
1 HUMP AI (HUMP) إلى GEL
0.00008704
1 HUMP AI (HUMP) إلى AOA
Kz0.02917024
1 HUMP AI (HUMP) إلى BHD
.د.ب0.000012032
1 HUMP AI (HUMP) إلى BMD
$0.000032
1 HUMP AI (HUMP) إلى DKK
kr0.00020544
1 HUMP AI (HUMP) إلى HNL
L0.00084288
1 HUMP AI (HUMP) إلى MUR
0.00145632
1 HUMP AI (HUMP) إلى NAD
$0.00055264
1 HUMP AI (HUMP) إلى NOK
kr0.00031936
1 HUMP AI (HUMP) إلى NZD
$0.00005504
1 HUMP AI (HUMP) إلى PAB
B/.0.000032
1 HUMP AI (HUMP) إلى PGK
K0.00013472
1 HUMP AI (HUMP) إلى QAR
ر.ق0.00011648
1 HUMP AI (HUMP) إلى RSD
дин.0.00322368
1 HUMP AI (HUMP) إلى UZS
soʻm0.38554208
1 HUMP AI (HUMP) إلى ALL
L0.00265824
1 HUMP AI (HUMP) إلى ANG
ƒ0.00005728
1 HUMP AI (HUMP) إلى AWG
ƒ0.0000576
1 HUMP AI (HUMP) إلى BBD
$0.000064
1 HUMP AI (HUMP) إلى BAM
KM0.00005344
1 HUMP AI (HUMP) إلى BIF
Fr0.094368
1 HUMP AI (HUMP) إلى BND
$0.00004128
1 HUMP AI (HUMP) إلى BSD
$0.000032
1 HUMP AI (HUMP) إلى JMD
$0.00513536
1 HUMP AI (HUMP) إلى KHR
0.129032
1 HUMP AI (HUMP) إلى KMF
Fr0.013472
1 HUMP AI (HUMP) إلى LAK
0.69565216
1 HUMP AI (HUMP) إلى LKR
රු0.00974688
1 HUMP AI (HUMP) إلى MDL
L0.000544
1 HUMP AI (HUMP) إلى MGA
Ar0.14285696
1 HUMP AI (HUMP) إلى MOP
P0.00025632
1 HUMP AI (HUMP) إلى MVR
0.0004896
1 HUMP AI (HUMP) إلى MWK
MK0.05555552
1 HUMP AI (HUMP) إلى MZN
MT0.0020448
1 HUMP AI (HUMP) إلى NPR
रु0.0045216
1 HUMP AI (HUMP) إلى PYG
0.226944
1 HUMP AI (HUMP) إلى RWF
Fr0.046496
1 HUMP AI (HUMP) إلى SBD
$0.00026304
1 HUMP AI (HUMP) إلى SCR
0.00044416
1 HUMP AI (HUMP) إلى SRD
$0.00126528
1 HUMP AI (HUMP) إلى SVC
$0.00028
1 HUMP AI (HUMP) إلى SZL
L0.00055264
1 HUMP AI (HUMP) إلى TMT
m0.000112
1 HUMP AI (HUMP) إلى TND
د.ت0.000093952
1 HUMP AI (HUMP) إلى TTD
$0.00021728
1 HUMP AI (HUMP) إلى UGX
Sh0.111488
1 HUMP AI (HUMP) إلى XAF
Fr0.018048
1 HUMP AI (HUMP) إلى XCD
$0.0000864
1 HUMP AI (HUMP) إلى XOF
Fr0.018048
1 HUMP AI (HUMP) إلى XPF
Fr0.003264
1 HUMP AI (HUMP) إلى BWP
P0.00045536
1 HUMP AI (HUMP) إلى BZD
$0.00006432
1 HUMP AI (HUMP) إلى CVE
$0.00302944
1 HUMP AI (HUMP) إلى DJF
Fr0.005696
1 HUMP AI (HUMP) إلى DOP
$0.00204992
1 HUMP AI (HUMP) إلى DZD
د.ج0.0041568
1 HUMP AI (HUMP) إلى FJD
$0.000072
1 HUMP AI (HUMP) إلى GNF
Fr0.27824
1 HUMP AI (HUMP) إلى GTQ
Q0.00024512
1 HUMP AI (HUMP) إلى GYD
$0.00670144
1 HUMP AI (HUMP) إلى ISK
kr0.003936

HUMP AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ HUMP AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب HUMP AI الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول HUMP AI

كم يساوي HUMP AI (HUMP) اليوم؟
سعر HUMP المباشر في USD هو USD 0.000032، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر HUMP إلى USD الحالي؟
سعر HUMP إلى USD الحالي هو $ 0.000032. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ HUMP AI ؟
القيمة السوقية لعملة HUMP هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن HUMP؟
العرض المتداول لتوكن HUMP هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ HUMP؟
حقق HUMP سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ HUMP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- HUMP.
ما هو حجم تداول HUMP؟
حجم تداول HUMP المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 17.72K USD.
هل سترتفع HUMP هذا العام؟
قد يرتفع HUMP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر HUMP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:49:09 (UTC+8)

تحديثات HUMP AI (HUMP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة HUMP إلى USD

المبلغ

HUMP
HUMP
USD
USD

1 HUMP = 0.000032 USD

تداول HUMP

/USDTHUMP
$0.000032
$0.000032$0.000032
-8.57%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,236.58
$113,236.58$113,236.58

-1.22%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,026.40
$4,026.40$4,026.40

-1.71%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04370
$0.04370$0.04370

-5.90%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.41
$195.41$195.41

-1.75%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4412
$3.4412$3.4412

-10.78%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,026.40
$4,026.40$4,026.40

-1.71%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,236.58
$113,236.58$113,236.58

-1.22%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.41
$195.41$195.41

-1.75%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6282
$2.6282$2.6282

-0.29%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19414
$0.19414$0.19414

-2.81%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000364
$0.0000000364$0.0000000364

+323.25%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.307
$2.307$2.307

+207.60%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001906
$0.00001906$0.00001906

+193.23%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000094
$0.0000000000000000094$0.0000000000000000094

+108.88%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008739
$0.0008739$0.0008739

+89.68%