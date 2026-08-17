التحليل الفني اليوم لـ Huma Finance (HUMA) توفر صفحة Huma Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HUMA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Huma Finance أدناه. التسجيل

تغير سعر Huma Finance (HUMA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.02054 -- -1.82% -5.44% -5.61%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Huma Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Huma Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 12 حيادي 6 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 8 حيادي 3 شراء 3 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 3 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.02054 0.02054 R2 0.02054 0.02053 R1 0.02053 0.02053 PP 0.02053 0.02053 S1 0.02052 0.02052 S2 0.02052 0.02052 S3 0.02051 0.02052

إشارات السوق الخاصة بـ Huma Finance صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.35M $1.50 M $1.85 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.16 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.16 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.24 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.23 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Huma Finance صافي التدفق سعر HUMAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.02 2026-08-16 $0.00 M 0.02 2026-08-15 -$0.04 M 0.02 2026-08-14 -$0.07 M 0.02 2026-08-13 -$0.03 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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