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المزيد عن HUMA

معلومات سعر HUMA

ما هو HUMA

الوثيقة البيضاء لـ HUMA

الموقع الرسمي لـ HUMA

اقتصاد توكن HUMA

توقعات سعر HUMA

سجل HUMA

دليل شراء HUMA

محول عملة HUMA إلى الفيات

عقود HUMA الفورية

HUMA عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Huma Finance (HUMA)

التحليل الفني اليوم لـ Huma Finance (HUMA)

توفر صفحة Huma Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HUMA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Huma Finance أدناه.

تغير سعر Huma Finance (HUMA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02054---1.82%-5.44%-5.61%
اعرف المزيد عن سعر Huma Finance

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Huma Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Huma Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 6
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 8حيادي 3شراء 3
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 3شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02054
0.02054
R2
0.02054
0.02053
R1
0.02053
0.02053
PP
0.02053
0.02053
S1
0.02052
0.02052
S2
0.02052
0.02052
S3
0.02051
0.02052

إشارات السوق الخاصة بـ Huma Finance

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.35M
$1.50 M
$1.85 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.16 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.23 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Huma Finance

صافي التدفقسعر HUMAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.02
2026-08-16$0.00 M0.02
2026-08-15-$0.04 M0.02
2026-08-14-$0.07 M0.02
2026-08-13-$0.03 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Huma Finance

تداول أسواق Huma Finance (HUMA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Huma Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHUMA
$0.02054
$0.02054$0.02054
+0.29%
2.57M (USDT)
/USDCHUMA
$0.02055
$0.02055$0.02055
+0.43%
2.59M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HUMA إلى USD

المبلغ

HUMA
HUMA
USD
USD

1 HUMA = 0.02054 USD

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