توكنوميكس Chihuahua (HUAHUA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chihuahua (HUAHUA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chihuahua (HUAHUA) Chihuahua is a meme coin and aims to be a community-driven project with a Community Pool of 10B HUAHUA that can be used to fund projects on top of the chain proposed and voted via the Governance built-in in the Chihuahua chain. الموقع الرسمي: https://www.chihuahua.wtf/ مستكشف الكتل: https://www.mintscan.io/chihuahua اشتر HUAHUA الآن!

توكنوميكس Chihuahua (HUAHUA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chihuahua (HUAHUA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 93.55B $ 93.55B $ 93.55B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.006378 $ 0.006378 $ 0.006378 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000014850630620658 $ 0.000014850630620658 $ 0.000014850630620658 السعر الحالي: $ 0.00002645 $ 0.00002645 $ 0.00002645 معرفة المزيد عن سعر Chihuahua (HUAHUA)

توكنوميكس Chihuahua (HUAHUA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chihuahua (HUAHUA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HUAHUA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HUAHUA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HUAHUA، استكشف السعر المباشر لتوكن HUAHUA!

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