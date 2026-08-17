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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول HashKey Platform، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول HashKey Platform، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن HSK

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التحليل الفني اليوم لـ HashKey Platform (HSK)

التحليل الفني اليوم لـ HashKey Platform (HSK)

توفر صفحة HashKey Platform تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HSK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل HashKey Platform أدناه.

تغير سعر HashKey Platform (HSK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.08747--+6.94%-5.90%-41.92%
اعرف المزيد عن سعر HashKey Platform

تدفق رأس المال الخاص بـ HashKey Platform

صافي التدفقسعر HSKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.09
2026-08-16$0.00 M0.08
2026-08-15$0.00 M0.08
2026-08-14$0.00 M0.08
2026-08-13$0.00 M0.08

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن HashKey Platform

تداول أسواق HashKey Platform (HSK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر HashKey Platform المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHSK
$0.08748
$0.08748$0.08748
+3.47%
684.63K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HSK إلى USD

المبلغ

HSK
HSK
USD
USD

1 HSK = 0.08747 USD

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