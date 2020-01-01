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المزيد عن HOODRAT

معلومات سعر HOODRAT

ما هو HOODRAT

اقتصاد توكن HOODRAT

توقعات سعر HOODRAT

سجل HOODRAT

دليل شراء HOODRAT

محول عملة HOODRAT إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Hoodrat (HOODRAT)

التحليل الفني اليوم لـ Hoodrat (HOODRAT)

توفر صفحة Hoodrat تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HOODRAT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Hoodrat أدناه.

تغير سعر Hoodrat (HOODRAT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0026096--+170.93%-14.22%-34.76%
اعرف المزيد عن سعر Hoodrat

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Hoodrat

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Hoodrat عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.002628
0.002627
R2
0.002627
0.002625
R1
0.002625
0.002625
PP
0.002624
0.002624
S1
0.002622
0.002622
S2
0.002621
0.002622
S3
0.002619
0.002621

إشارات السوق الخاصة بـ Hoodrat

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.02 M
$0.04 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.45 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.46 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Hoodrat

صافي التدفقسعر HOODRATUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Hoodrat

تداول أسواق Hoodrat (HOODRAT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Hoodrat المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1HOODRAT
$0.0026173
$0.0026173$0.0026173
-16.27%
19.82M (USDT)
/USDTHOODRAT
$0.0026096
$0.0026096$0.0026096
-15.55%
31.74M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HOODRAT إلى USD

المبلغ

HOODRAT
HOODRAT
USD
USD

1 HOODRAT = 0.0026096 USD

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