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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Defi App، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Defi App، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Defi App (HOME)

التحليل الفني اليوم لـ Defi App (HOME)

توفر صفحة Defi App تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HOME، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Defi App أدناه.

تغير سعر Defi App (HOME)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.006862---28.39%-0.84%-63.72%
اعرف المزيد عن سعر Defi App

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Defi App

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Defi App عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 2
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 1شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.006843
0.006843
R2
0.006843
0.006842
R1
0.006842
0.006842
PP
0.006842
0.006842
S1
0.006841
0.006841
S2
0.006841
0.006841
S3
0.00684
0.006841

إشارات السوق الخاصة بـ Defi App

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.40M
$3.29 M
$3.69 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.77 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.80 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$3.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$3.14 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Defi App

صافي التدفقسعر HOMEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.27 M0.01
2026-08-16-$0.87 M0.01
2026-08-15-$0.62 M0.01
2026-08-14-$0.13 M0.01
2026-08-13-$2.34 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Defi App

تداول أسواق Defi App (HOME) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Defi App المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHOME
$0.006873
$0.006873$0.006873
-9.24%
13.48M (USDT)
/USDCHOME
$0.006859
$0.006859$0.006859
-9.35%
7.67M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HOME إلى USD

المبلغ

HOME
HOME
USD
USD

1 HOME = 0.006862 USD

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