التحليل الفني اليوم لـ Defi App (HOME) توفر صفحة Defi App تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HOME، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Defi App أدناه. التسجيل

تغير سعر Defi App (HOME) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.006862 -- -28.39% -0.84% -63.72%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Defi App

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Defi App عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 2 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 1 شراء 1 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.006843 0.006843 R2 0.006843 0.006842 R1 0.006842 0.006842 PP 0.006842 0.006842 S1 0.006841 0.006841 S2 0.006841 0.006841 S3 0.00684 0.006841

إشارات السوق الخاصة بـ Defi App صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.40M $3.29 M $3.69 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.77 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.80 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $3.16 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $3.14 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Defi App صافي التدفق سعر HOMEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.27 M 0.01 2026-08-16 -$0.87 M 0.01 2026-08-15 -$0.62 M 0.01 2026-08-14 -$0.13 M 0.01 2026-08-13 -$2.34 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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