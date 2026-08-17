التحليل الفني اليوم لـ Holoworld AI (HOLO) توفر صفحة Holoworld AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HOLO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Holoworld AI أدناه. التسجيل

تغير سعر Holoworld AI (HOLO) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.05505 -- -17.16% -16.79% -30.50%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Holoworld AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Holoworld AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 5 حيادي 4 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 3 حيادي 0 شراء 11 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 4 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.05491 0.05489 R2 0.05489 0.05487 R1 0.05488 0.05487 PP 0.05486 0.05486 S1 0.05484 0.05484 S2 0.05483 0.05484 S3 0.05481 0.05483

إشارات السوق الخاصة بـ Holoworld AI صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.34M $3.66 M $4.01 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.07M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.94 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.00 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.11M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $8.32 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $8.21 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Holoworld AI صافي التدفق سعر HOLOUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.11 M 0.06 2026-08-16 $0.37 M 0.06 2026-08-15 $0.04 M 0.06 2026-08-14 -$0.17 M 0.07 2026-08-13 -$0.96 M 0.07 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Holoworld AI (HOLO) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Holoworld AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT HOLO $0.05511 $0.05511 $0.05511 -6.59% 2.43M (USDT) تداول / USDC HOLO $0.05496 $0.05496 $0.05496 -6.61% 1.00M (USDT) تداول