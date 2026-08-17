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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Holoworld AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Holoworld AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن HOLO

معلومات سعر HOLO

ما هو HOLO

الوثيقة البيضاء لـ HOLO

الموقع الرسمي لـ HOLO

اقتصاد توكن HOLO

توقعات سعر HOLO

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التحليل الفني اليوم لـ Holoworld AI (HOLO)

التحليل الفني اليوم لـ Holoworld AI (HOLO)

توفر صفحة Holoworld AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HOLO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Holoworld AI أدناه.

تغير سعر Holoworld AI (HOLO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05505---17.16%-16.79%-30.50%
اعرف المزيد عن سعر Holoworld AI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Holoworld AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Holoworld AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 4
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 3حيادي 0شراء 11
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 4شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.05491
0.05489
R2
0.05489
0.05487
R1
0.05488
0.05487
PP
0.05486
0.05486
S1
0.05484
0.05484
S2
0.05483
0.05484
S3
0.05481
0.05483

إشارات السوق الخاصة بـ Holoworld AI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.34M
$3.66 M
$4.01 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.94 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.11M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$8.32 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$8.21 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Holoworld AI

صافي التدفقسعر HOLOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.11 M0.06
2026-08-16$0.37 M0.06
2026-08-15$0.04 M0.06
2026-08-14-$0.17 M0.07
2026-08-13-$0.96 M0.07

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Holoworld AI

تداول أسواق Holoworld AI (HOLO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Holoworld AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHOLO
$0.05511
$0.05511$0.05511
-6.59%
2.43M (USDT)
/USDCHOLO
$0.05496
$0.05496$0.05496
-6.61%
1.00M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HOLO إلى USD

المبلغ

HOLO
HOLO
USD
USD

1 HOLO = 0.05505 USD

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