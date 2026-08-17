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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Helium Network Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Helium Network Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن HNT

معلومات سعر HNT

ما هو HNT

الوثيقة البيضاء لـ HNT

الموقع الرسمي لـ HNT

اقتصاد توكن HNT

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التحليل الفني اليوم لـ Helium Network Token (HNT)

التحليل الفني اليوم لـ Helium Network Token (HNT)

توفر صفحة Helium Network Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HNT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Helium Network Token أدناه.

تغير سعر Helium Network Token (HNT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.169---10.40%-16.47%-79.40%
اعرف المزيد عن سعر Helium Network Token

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Helium Network Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Helium Network Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 10
شراء 10
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 3شراء 7
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 7شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1691
0.169
R2
0.169
0.169
R1
0.169
0.169
PP
0.1689
0.1689
S1
0.1689
0.1689
S2
0.1688
0.1689
S3
0.1688
0.1688

إشارات السوق الخاصة بـ Helium Network Token

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.13M
$1.48 M
$1.61 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.65 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.66 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Helium Network Token

صافي التدفقسعر HNTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.17
2026-08-16-$0.02 M0.17
2026-08-15$0.08 M0.17
2026-08-14$0.04 M0.17
2026-08-13$0.04 M0.18

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Helium Network Token

تداول أسواق Helium Network Token (HNT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Helium Network Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHNT
$0.169
$0.169$0.169
-0.52%
336.54K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HNT إلى USD

المبلغ

HNT
HNT
USD
USD

1 HNT = 0.169 USD

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