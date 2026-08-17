التحليل الفني اليوم لـ Helium Network Token (HNT) توفر صفحة Helium Network Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HNT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Helium Network Token أدناه. التسجيل

تغير سعر Helium Network Token (HNT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.169 -- -10.40% -16.47% -79.40%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Helium Network Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Helium Network Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 6 حيادي 10 شراء 10 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 3 شراء 7 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 2 حيادي 7 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1691 0.169 R2 0.169 0.169 R1 0.169 0.169 PP 0.1689 0.1689 S1 0.1689 0.1689 S2 0.1688 0.1689 S3 0.1688 0.1688

إشارات السوق الخاصة بـ Helium Network Token صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.13M $1.48 M $1.61 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.10 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.65 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.66 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Helium Network Token صافي التدفق سعر HNTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.17 2026-08-16 -$0.02 M 0.17 2026-08-15 $0.08 M 0.17 2026-08-14 $0.04 M 0.17 2026-08-13 $0.04 M 0.18 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Helium Network Token (HNT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Helium Network Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT HNT $0.169 $0.169 $0.169 -0.52% 336.54K (USDT) تداول