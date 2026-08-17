التحليل الفني اليوم لـ Hamster Kombat (HMSTR) توفر صفحة Hamster Kombat تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HMSTR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Hamster Kombat أدناه. التسجيل

تغير سعر Hamster Kombat (HMSTR) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0001725 -- -10.49% -4.49% +17.18%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Hamster Kombat

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Hamster Kombat عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 1 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0001721 0.0001721 R2 0.0001721 0.000172 R1 0.000172 0.000172 PP 0.000172 0.000172 S1 0.0001719 0.0001719 S2 0.0001719 0.0001719 S3 0.0001718 0.0001719

إشارات السوق الخاصة بـ Hamster Kombat صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.02M $3.03 M $3.01 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.18 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.19 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Hamster Kombat صافي التدفق سعر HMSTRUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.03 M 0.00 2026-08-16 $0.10 M 0.00 2026-08-15 $0.05 M 0.00 2026-08-14 $0.04 M 0.00 2026-08-13 $0.18 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Hamster Kombat (HMSTR) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Hamster Kombat المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT HMSTR $0.0001725 $0.0001725 $0.0001725 -1.25% 387.86M (USDT) تداول / USDC HMSTR $0.0001725 $0.0001725 $0.0001725 -1.20% 315.97M (USDT) تداول