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المزيد عن HMSTR

معلومات سعر HMSTR

ما هو HMSTR

الوثيقة البيضاء لـ HMSTR

الموقع الرسمي لـ HMSTR

اقتصاد توكن HMSTR

توقعات سعر HMSTR

سجل HMSTR

دليل شراء HMSTR

محول عملة HMSTR إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Hamster Kombat (HMSTR)

التحليل الفني اليوم لـ Hamster Kombat (HMSTR)

توفر صفحة Hamster Kombat تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HMSTR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Hamster Kombat أدناه.

تغير سعر Hamster Kombat (HMSTR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0001725---10.49%-4.49%+17.18%
اعرف المزيد عن سعر Hamster Kombat

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Hamster Kombat

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Hamster Kombat عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0001721
0.0001721
R2
0.0001721
0.000172
R1
0.000172
0.000172
PP
0.000172
0.000172
S1
0.0001719
0.0001719
S2
0.0001719
0.0001719
S3
0.0001718
0.0001719

إشارات السوق الخاصة بـ Hamster Kombat

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.02M
$3.03 M
$3.01 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.18 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.19 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Hamster Kombat

صافي التدفقسعر HMSTRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.03 M0.00
2026-08-16$0.10 M0.00
2026-08-15$0.05 M0.00
2026-08-14$0.04 M0.00
2026-08-13$0.18 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Hamster Kombat

تداول أسواق Hamster Kombat (HMSTR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Hamster Kombat المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHMSTR
$0.0001725
$0.0001725$0.0001725
-1.25%
387.86M (USDT)
/USDCHMSTR
$0.0001725
$0.0001725$0.0001725
-1.20%
315.97M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HMSTR إلى USD

المبلغ

HMSTR
HMSTR
USD
USD

1 HMSTR = 0.0001725 USD

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