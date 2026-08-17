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المزيد عن HIPPO

معلومات سعر HIPPO

ما هو HIPPO

الموقع الرسمي لـ HIPPO

اقتصاد توكن HIPPO

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سجل HIPPO

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التحليل الفني اليوم لـ Sudeng (HIPPO)

التحليل الفني اليوم لـ Sudeng (HIPPO)

توفر صفحة Sudeng تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HIPPO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Sudeng أدناه.

تغير سعر Sudeng (HIPPO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0001146---9.48%-5.22%-54.37%
اعرف المزيد عن سعر Sudeng

تدفق رأس المال الخاص بـ Sudeng

صافي التدفقسعر HIPPOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Sudeng (HIPPO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Sudeng المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHIPPO
$0.0001147
$0.0001147$0.0001147
-1.11%
455.25M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HIPPO إلى USD

المبلغ

HIPPO
HIPPO
USD
USD

1 HIPPO = 0.0001146 USD

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