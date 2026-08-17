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المزيد عن HEI

معلومات سعر HEI

ما هو HEI

الوثيقة البيضاء لـ HEI

الموقع الرسمي لـ HEI

اقتصاد توكن HEI

توقعات سعر HEI

سجل HEI

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التحليل الفني اليوم لـ Heima (HEI)

التحليل الفني اليوم لـ Heima (HEI)

توفر صفحة Heima تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HEI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Heima أدناه.

تغير سعر Heima (HEI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.13057---14.54%+23.82%+68.67%
اعرف المزيد عن سعر Heima

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Heima

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Heima عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 0
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 0شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1305
0.1304
R2
0.1304
0.1304
R1
0.1304
0.1304
PP
0.1303
0.1303
S1
0.1303
0.1303
S2
0.1302
0.1303
S3
0.1302
0.1302

إشارات السوق الخاصة بـ Heima

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.83M
$8.44 M
$9.27 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$2.87 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$2.83 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$6.89 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$6.87 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Heima

صافي التدفقسعر HEIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.11 M0.13
2026-08-16-$0.16 M0.13
2026-08-15-$0.48 M0.13
2026-08-14$0.12 M0.14
2026-08-13-$0.20 M0.12

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Heima (HEI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Heima المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHEI
$0.13057
$0.13057$0.13057
-1.46%
2.81M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HEI إلى USD

المبلغ

HEI
HEI
USD
USD

1 HEI = 0.13057 USD

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