شعار Happy Balloon Dog

Happy Balloon Dog السعر(HBD)

USD

مخطط أسعار Happy Balloon Dog (HBD) المباشر

$13.7997
$13.7997$13.7997
+8.16%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول HBD

السعر الحالي لـ Happy Balloon Dog (HBD) اليوم هو 13.7997 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من HBD إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Happy Balloon Dog:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 1.01M USD
- تغير سعر Happy Balloon Dog خلال اليوم هو +8.16%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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HBD أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Happy Balloon Dog لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +1.041102+8.16%
30 يوم$ +13.7597+34,399.25%
60 يوم$ +13.7597+34,399.25%
90 يوم$ +13.7597+34,399.25%
تغير سعر Happy Balloon Dog اليوم

سجل اليوم HBD تغيرًا $ +1.041102 (+8.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Happy Balloon Dog لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +13.7597 (+34,399.25%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Happy Balloon Dog لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HBD تغييرًا في $ +13.7597 (+34,399.25%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Happy Balloon Dog لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +13.7597 (+34,399.25%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

HBD معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Happy Balloon Dog: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 11.4
$ 11.4$ 11.4

$ 13.956
$ 13.956$ 13.956

$ 13.956
$ 13.956$ 13.956

+2.43%

+8.16%

+75.28%

HBD معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

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ما هو Happy Balloon Dog ( HBD )

Happy Balloon Dog هو مزيج من meme وtap-2-earn. يمكن للمستخدمين كسب نقاط تُحوّل إلى توكن HBD.

متوفر Happy Balloon Dog على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Happy Balloon Dog الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
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توقع سعر Happy Balloon Dog

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Happy Balloon Dog، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ HBD؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارHappy Balloon Dog.

سجل أسعار Happy Balloon Dog

يوفر تتبع مسار سعر HBD معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ HBD. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Happy Balloon Dog.

كيفية شراء Happy Balloon Dog ( HBD )

هل تبحث عن كيفية شراء Happy Balloon Dog؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Happy Balloon Dog على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة HBD إلى العملات المحلية

1 HBD إلى VND
353,838.1077
1 HBD إلى AUD
A$21.803526
1 HBD إلى GBP
10.487772
1 HBD إلى EUR
12.005739
1 HBD إلى USD
$13.7997
1 HBD إلى MYR
RM60.994674
1 HBD إلى TRY
524.526597
1 HBD إلى JPY
¥1,971.287145
1 HBD إلى RUB
1,169.524575
1 HBD إلى INR
1,186.222212
1 HBD إلى IDR
Rp229,994.908002
1 HBD إلى KRW
19,713.837429
1 HBD إلى PHP
789.066846
1 HBD إلى EGP
￡E.707.372622
1 HBD إلى BRL
R$80.866242
1 HBD إلى CAD
C$19.043586
1 HBD إلى BDT
1,673.213625
1 HBD إلى NGN
21,939.039054
1 HBD إلى UAH
570.065607
1 HBD إلى VES
Bs979.7787
1 HBD إلى PKR
Rs3,861.018063
1 HBD إلى KZT
7,116.781284
1 HBD إلى THB
฿462.427947
1 HBD إلى TWD
NT$446.696289
1 HBD إلى AED
د.إ50.644899
1 HBD إلى CHF
Fr11.177757
1 HBD إلى HKD
HK$106.947675
1 HBD إلى MAD
.د.م128.061216
1 HBD إلى MXN
$279.857916

Happy Balloon Dog المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Happy Balloon Dog، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Happy Balloon Dog الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

HBD
USD

1 HBD = 13.7997 USD

تداول

USDTHBD
$13.7997
$13.7997$13.7997
+14.99%

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