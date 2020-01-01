توكنوميكس HARD Protocol (HARD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HARD Protocol (HARD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HARD Protocol (HARD) Hard Protocol is a cross-chain money market. HARD token is the governance token of Hard Protocol, used to encourage early participants to participate in the continuous development and management of the product. Through the Hard Protocol platform, users can use BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX and other assets for lending and mining to earns yield. الموقع الرسمي: https://kava.io/lend الوثيقة البيضاء: https://medium.com/kava-labs/introducing-harvest-io-the-worlds-first-cross-chain-money-market-a27535a5d91a مستكشف الكتل: https://www.mintscan.io/kava اشتر HARD الآن!

توكنوميكس HARD Protocol (HARD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HARD Protocol (HARD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 134.79M $ 134.79M $ 134.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.9956 $ 2.9956 $ 2.9956 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.006588800300958 $ 0.006588800300958 $ 0.006588800300958 السعر الحالي: $ 0.007559 $ 0.007559 $ 0.007559 معرفة المزيد عن سعر HARD Protocol (HARD)

توكنوميكس HARD Protocol (HARD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HARD Protocol (HARD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HARD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HARD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HARD، استكشف السعر المباشر لتوكن HARD!

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