توكنوميكس Happy Cat (HAPPY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Happy Cat (HAPPY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Happy Cat (HAPPY) مشروع Happy Cat الرسمي لحقوق الملكية الفكرية لميم القط السعيد، ويتضمن تطبيق تيليجرام يضم مليون مستخدم نشط شهريًا. تم توزيع 80% من العرض كمكافأة إيردروب لمستخدمي التطبيق، و10% لمحتتفظي هواتف سولانا، وتم إضافة الـ10% المتبقية إلى مجمع السيولة وحرقها. القط سعيد. الموقع الرسمي: https://happycatonsol.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/HAPPYwgFcjEJDzRtfWE6tiHE9zGdzpNky2FvjPHsvvGZ اشتر HAPPY الآن!

توكنوميكس Happy Cat (HAPPY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Happy Cat (HAPPY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.86M $ 5.86M $ 5.86M إجمالي العرض: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B العرض المتداول: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.86M $ 5.86M $ 5.86M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05765 $ 0.05765 $ 0.05765 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 السعر الحالي: $ 0.0017573 $ 0.0017573 $ 0.0017573 معرفة المزيد عن سعر Happy Cat (HAPPY)

توكنوميكس Happy Cat (HAPPY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Happy Cat (HAPPY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HAPPY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HAPPY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HAPPY، استكشف السعر المباشر لتوكن HAPPY!

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